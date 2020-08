CARTOLINE ACUSTICHE DA VENEZIA #24 PARKED GONDOLA

16 Agosto 2020

Cari amici, followers e curiosi delle “cartoline acustiche da Venezia“ quella di oggi è la N°24! Per chiudere il ciclo che ho immaginato, ne devo fare altre 12. Le prime 12 sono state dedicate ai suoni veneziani pre pandemia (turisti, navi ecc.), le seconde 12 ai suoni veneziani della pandemia (vale a dire il periodo del lockdown e quindi dei suoni lagunari senza umani, o quasi, perché chiusi in casa) e il terzo blocco di 12 cartoline, che appunto devo ancora fare, sarà una grande sorpresa! Ho quindi parcheggiato la gondola per qualche giorno di vacanza e , se avete voglia di sentire/risentire altre cartoline potete trovarle tutte ai link che seguono! Buone vacanze a tutti e… alla prossima! Evviva! A.

http://www.liberovici.com

https://www.instagram.com/acoustic_postcards_venice/

https://www.facebook.com/AcousticPostcardsVenice/