È la settimana del Festival di Sanremo, la novità è lo spot quiz di TIM

1 Marzo 2021

Mancano poche ore all’inizio della 71esima edizione del Festival di Sanremo che si svolgerà certamente in modo diverso dalle altre, senza pubblico in sala e con tutti i protocolli di sicurezza necessari per la pandemia che stiamo vivendo. Amadeus, direttore artistico come l’anno scorso, sarà affiancato su Rai Uno dall’attrice Matilda De Angelis e dall’amico e showman Fiorello. Per il quinto anno consecutivo sponsor unico del Festival di Sanremo sarà Tim.

«Sono molto emozionato. Sanremo 2021 è stato un percorso difficile ma oggi possiamo dire che ci siamo. Ripartono da qui tante cose: regaleremo al nostro pubblico cinque serate di serenità e belle canzoni», ha affermato Amadeus in conferenza stampa. «Tim è per il quinto anno sponsor unico del Festival, un lustro nel quale abbiamo portato tante novità: abbiamo iniziato con la voce di Mina sul palco, poi il suo ologramma, per continuare poi con il guinness ancora imbattuto della connessione di oltre mille e trecento robot connessi in sincrono», dichiara Luca Josi, direttore Brand Strategy, Media & Multimedia Entertainment di Tim.

Come super ospite ci sarà Loredana Bertè. Diodato aprirà la serata. Inoltre, ci saranno anche l’infermiera Alessia Bonari e la banda della Polizia di Stato. Ospiti fissi il cantante Achille Lauro e il calciatore Zlatan Ibrahimovic. Le co-conduttrici delle serate successive saranno Elodie (mercoledì), Vittoria Ceretti (giovedì), Barbara Palombelli (venerdì). Beatrice Venezi sarà invece la co-conduttrice solo per la fase del venerdì legata alla finalissima dei giovani.

Martedì sera si esibiranno le nuove proposte Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano. I big che calcheranno il palco dell’Ariston saranno Aiello, Arisa, Annalisa, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Irama, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Ghemon, Madame, i Maneskin e Max Gazzè. Mercoledì per le nuove proposte sarà il turno di Davide Shorty, i Dellai, Greta Zuccoli e Wrongonyou. Invece dei big ascolteremo Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random e Willie Peyote.

Martedì e mercoledì i big in gara saranno votati solo dalla Giuria Demoscopica, mentre le nuove proposte sottoporranno alla votazione della Giuria Demoscopica, della Sala Stampa e del Televoto che peserà per il 34%. Le prime 2 canzoni classificate accederanno alla finale di venerdì 5 marzo.

Tim, lo sponsor del Festival di Sanremo, animerà le serate della gara con una bella novità: uno spot quiz che darà la possibilità, ai clienti consumer Tim fisso e mobile, di vincere ogni giorno numerosi premi e uno straordinario superpremio finale. Il vincitore si aggiudicherà un viaggio, in suite, per quattro persone di 365 giorni in crociera intorno al mondo con Costa Crociere da realizzarsi in 10 anni. Nella serata finale sarà rivelato il vincitore. La sua proclamazione avverrà, in diretta, poco prima di quella del trionfatore del Festival.

«Oggi, in un momento di cambiamenti obbligati, ci siamo inventati un’ulteriore novità per aderire allo spirito di questo Festival. Abbiamo trasformato la pubblicità, rendendola un’opportunità per il pubblico: per questo lanciamo un concorso, forse il primo al mondo di questo genere, legato alla vita che ci attenderà una volta finita l’emergenza sanitaria. Come primo premio un viaggio di 365 giorni per il mondo, per quattro persone, in una suite da realizzare in dieci anni sulla Costa Smeralda, la nave più green della flotta Costa Crociere», spiega Josi.

Lo spot quiz di Tim è un gioco che consiste nel seguire gli spot che andranno in onda durante le serate del Festival e individuare le lettere “magiche” evidenziate in ogni video, comunicandole attraverso il sito dedicato di TIM per concorrere all’estrazione. Ogni giorno verranno assegnati importanti premi ispirati all’ecosostenibilità: da auto ibride a prodotti alimentari bio. E anche la Costa Smeralda, la nave che ospiterà il vincitore, è la prima della flotta alimentata a gas naturale liquefatto, la tecnologia green più avanzata nel settore marittimo.

Gli spot, ambientati nel salotto di 10 famiglie italiane a Torino, Genova, Roma, Pisa, Catania, Napoli, Venezia, Milano, Sanremo e Castel Del Monte, hanno per protagonista Amadeus, che come un moderno genio dei devices magici compare nelle case per divertirsi e ballare insieme a loro, sulle note del brano di Mina “Questa è TIM”. Nella serata finale, uno spot da 120” racconterà di un viaggio meraviglioso, preludio delle fantastiche avventure che attenderanno il vincitore del primo premio.

Inoltre, anche quest’anno la Tim Data Room, che analizza il sentiment della rete, seguirà tutti i trend collegati al Festival di Sanremo, dagli ospiti ai conduttori, analizzando le opinioni espresse sui social.

Da oggi, infine, sui canali social di TimMusic sarà disponibile Revealed, il nuovo format nel quale alcuni cantanti in gara rispondono “a bruciapelo” alle domande inviate dai fan. Mentre su TimVision andrà in onda Casa Comello, un programma in cui Lodovica apre le porte del suo salotto per incontrare alcuni dei protagonisti di questa edizione del Festival e metterli alla prova con alcune divertenti challenge sulla storia della kermesse. I podcast e le playlist dei due format saranno disponibili sull’app TimMusic.

*