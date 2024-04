Maurizio Rossi e Riccardo Ruiu annunciano il remix estivo “Ecco l’estate”

8 Aprile 2024

La stagione estiva è alle porte e per il 2024 si tingerà di nuovi ritmi e sonorità, grazie alla

straordinaria collaborazione fra il CantAutore Riccardo Ruiu e il Producer Maurizio Rossi che

ha fatto ballare tutto il mondo con la sua musica ed in particolare con una splendida

versione dance di uno storico brano rock: “Because the night” portato al successo da

Patty Smith nel 1978 e rivitalizzato dai CO.RO. feat. Taleesa, solo per citare uno dei suoi

tanti e importanti successi.

Siamo quindi entusiasti di annunciare il lancio del remix estivo di “Ecco l’estate”, un brano

dove i due artisti si uniscono per generare atmosfere coinvolgenti tutte da ballare.

Per ulteriori info seguite i profili ufficiali di Riccardo Ruiu e di Maurizio Rossi sui social media