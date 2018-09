Come realizzare i propri sogni grazie al crowdfunding

8 settembre 2018

Su GoFundMe.com, la piattaforma online di crowdfunding, ogni giorno vengono pubblicate molte campagne per realizzare dei sogni, per supportare economicamente delle speranze di persone che vogliono farcela ma non hanno gli strumenti necessari. Perché spesso non è sufficiente avere un sogno nel cassetto: ci vogliono costanza, impegno, serietà. E tutto questo può anche non bastare se ad esempio vuoi sfondare nel mondo della musica o della danza. Servono anche la fiducia delle persone care e una comunità che crede in te, che ti spinge oltre gli ostacoli, aiutandoti quando tutto sembra nero e ogni obiettivo appare irraggiungibile.

Come nella storia di Lorenzo Bellini che, in questi giorni, dalla sua Scandicci ha raggiunto il Berklee college di Boston. Lorenzo, da sempre ritenuto un vero talento musicale, potrà frequentare il prestigioso College americano che ha formato musicisti come Quincy Jones e Keith Jarrett grazie a una raccolta fondi organizzata dai suoi amici e fan. Tutti i suoi risparmi non bastavano e grazie al crowdfunding sono stati messi insieme quasi 5mila euro per permettere a Lorenzo di pagare la retta, le lezioni, i libri, il dormitorio. “Un regalo bellissimo e un contributo per valorizzare un giovane prodigio – scrivono i suoi amici – un grande amico, che non si è mai tirato indietro quando c’era bisogno di uno sforzo in più, di una mano, di un abbraccio”.

C’è anche Laura Bufano – una ragazza di 13 anni nata e cresciuta a Milano – innamorata della danza classica. “Dance with Laura” è il progetto di crowdfunding lanciato su GoFundMe per sostenere la sua formazione dal momento che la sua famiglia non possiede le risorse economiche per poter coprire le spese. Attualmente Laura ha appena cominciato il quarto corso: studia in Francia, presso la scuola superiore Rosella Hightower di Cannes, prestigiosa accademia di danza classica e contemporanea, con una borsa di studio che sostiene la sua formazione artistica al 70%. Il resto è finanziato grazie a una raccolta fondi che ha superato i 14mila euro, per le due campagne lanciate. Una idea, quella del crowdfunding, venuta in mente a Lucrezia, amica di famiglia, che racconta: “È una cosa che non avevo mai fatto in vita mia, non sapevo neanche pronunciare la parola, non sapevo cos’era. Percepiamo attorno a Laura e alla sua famiglia un grande abbraccio affettuoso e amorevole, in cui molte persone li stanno stringendo: danzatori, insegnanti di danza, amici e sostenitori”.

Di che materia sono fatti i sogni? Può anche capitare che siano di ottone, come il sassofono di Daniel Kinzelman, jazzista nato e cresciuto negli Stati Uniti ma trasferitosi in Italia dal 2005. Durante un viaggio in treno il suo sassofono è sparito. Rubato. Dopo migliaia di concerti in giro per il mondo. Come perdere una parte del suo corpo o un vecchio amico. Era un simbolo della sua caparbietà: “Comprare quello strumento nel 1999 fu per me un momento importantissimo che segnava di fatto il mio percorso per diventare un musicista professionista”. La comunità del jazz si è subito stretta attorno a lui prestandogli strumenti e offrendogli donazioni. Da qui l’idea di partire con una campagna di crowdfunding per acquistare un nuovo strumento musicale. Oltre 4mila euro i soldi raccolti. Quasi sufficienti per acquistare un ottimo strumento e registrare finalmente alcuni pezzi composti in passato. Un cd che regalerà a chi ne farà richiesta, per restituire qualcosa alle persone che l’hanno supportato, utilizzando uno strumento che è di tutti quelli che lo hanno pagato.