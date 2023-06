Pino D’Angiò torna sulla scena musicale con un duetto

13 Giugno 2023

Torna sulla scena musicale quest’estate un artista poliedrico del panorama italiano e internazionale. Pino D’Angiò, classe 1952, all’anagrafe Giuseppe Chierchia, ha preso parte ad una delle collaborazioni più interessanti dell’estate 2023. Un vero e proprio ponte musicale tra due nazioni: Italia e Francia. La disco diva francese e il re dell’italo-disco hanno sfornato “Tutta sola”,brano più ascoltato in streaming del nuovo album di Corine . E’ una sublime e frizzante ballata italiana dove la voce ribelle di Corine è supportata dalle note basse e fumose del crooner italiano Pino D’Angiò. È una dolce vita con un tocco disco. Un brano supportato da un video musicale coloratissimo e spumeggiante con rimandi al clima felliniano e registico italiano. Un mix tra culture che funziona e che riporta in pista l’artista originario di Pompei. Medico mancato, è stato il primo a lanciare la Italo Disco con il brano del 1980 “Ma quale idea” che ha venduto 2 milioni di copie nel mondo. Grazie a uno spot di Amazon e a un filmato su TikTok, il successo è tornato.

«In quel pezzo prendevo in giro i tipi da discoteca con il foulard che raccontavano storie mirabolanti. Ho vissuto in Canada e in America, avevo nelle orecchie James Brown» – racconta D’Angiò – «Sono molto fiducioso nelle nuove generazioni. Hanno riscoperto lo sfizio del ballo che prima si era perso. Le discoteche non sono più luoghi da sbevazzamento continuo… La gente vuole divertirsi senza doversi per forza stordire!»

Un momento d’oro anche per Corine. La diva scinttillante che si affidava alla disco-pop degli anni ’80 e a testi falsamente candidi per creare un personaggio estroso da stravagante ragazza del sud della porta accanto con una dizione soave e new wave, è maturata. Più decisa, più audace, più donna, Corine, ora bruna, ci regala testi più sfumati in cui emerge una nuova vulnerabilità, e senza diventare più morbida né dolce, coltiva un’arte dell’intrattenimento e dell’ostentazione che la eleva al livello di Roisin Murphy (Moloko) o Alison Goldfrapp con un tocco di Sheila nel periodo “Spacer”.