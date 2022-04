5 anni di Voci Sparse: intervista a Carlo Mezzalira

27 Aprile 2022

Voci Sparse è organizzato dall’associazione Argo 16 al Centro Vega di Venezia / Mestre, un spazio culturale dove musica, arte e cultura hanno sempre trovato fertile casa nel corso del tempo. 5 anni fa è iniziato un evento / format che ha dato spazio e voce al cantautorato classico o giovane dell’area veneziana / veneta, ospitando tantissimi artisti. Un centro di ascolto importante dentro una scenario che ne vede sempre meno attivi. Se vi piace lo stile cantautorale qui è il caso dirlo: ci sono solo chicche!

Oggi sulle pagine de Gli Stati Generali abbiamo il piacere di pubblicare l’intervista con Carlo Mezzalira (fra gli organizzatori dell’evento) per celebrare e farvi conoscere il percorso di Voci Sparse, tutto verso il concerto-festa del 29 aprile per i 5 anni, qui l’evento, non si svelo nulla, cliccate e scoprite gli artisti!

Iniziamo dunque con la nostra chiacchierata…

Recap generale su come funziona Voci Sparse per chi magari legge per la prima volta di questo format?

Voci Sparse è un format ospitato da Argo16, sala da concerti situata a Porto Marghera, zona industriale veneziana, che dal 2017 propone musica perlopiù cantautorale e perlopiù locale ma che si è riuscita a portare artisti da tutt’Italia e in rare occasioni addirittura dall’estero. La scaletta della serata è formata da tanti piccoli set da una ventina di minuti l’uno. Un set ad artista per quattro o cinque artisti.

Ciò che vorrei ricreare con questa struttura e questo tipo di evento è un’atmosfera intima, piacevole e dedicata all’ascolto, in cui si parte tranquilli e si segue un discreto crescendo dinamico evitando di limitare i generi e cercando di stare al passo coi tempi. Negli anni si sono infatti susseguiti act di ogni genere: pop, indie, folk, rock, elettronica, rap, spoken words, slam potery, musica contemporanea, monologhi teatrali. Tutti legati dal concetto di racconto, di parola e del suo rapporto con una certa musicalità.

Il nome riassume benissimo la volontà di radunare più artisti e quindi concretizzare un po’ un’idea di scena locale. Città come Bologna, Roma, Milano hanno i suoi cantautori, Voci Sparse nasce da una domanda: e a Venezia?

1) Come si è evoluto in format in questi anni? E come anche il contesto musicale generale è cambiato secondo voi?

Il 29 aprile 2017 c’è stata la prima edizione di Voci Sparse, il 29 aprile 2022 festeggeremo i primi cinque anni del format. Non male per un evento che pensavamo di riproporre per una, massimo due volte. [ride] Già questa per me è una grande cosa ma ciò che più mi soddisfa di Voci Sparse è vedere che chi viene invitato a suonare poi torna come spettatore per le edizioni successive.

A questo mi riferivo quando parlavo di “scena”, Venezia e terraferma sono piene di musicisti ma purtroppo scarseggiano le occasioni giuste per far rete, Voci Sparse è fortunatamente diventata una di queste occasioni e a me fa piacere, anche perché da qui sono nate diverse collaborazioni parecchio interessanti. Purtroppo trovar da suonare in zona è sempre più difficile, e la situazione era già tragica prima del Covid, Argo16 continua ad andare avanti ma sempre a livello indipendente, auto-sostenendosi con gli eventi e grazie anche al volontariato dei soci.

2) Quali sono stati i momenti più alti di questo format (concerti di maggior successo o punti dove avete visto una crescita)?

Nel corso degli anni sono arrivate diverse soddisfazioni, le prime tre che mi vengono in mente sono: essere stati coinvolti dal Teatro Stabile del Veneto nel 2019 per un evento al Teatro Goldoni dedicato ai giovani cantautori veneziani; aver organizzato e co-organizzato concerti che hanno visto la presenza di nomi importanti come Gualtiero Bertelli, MusicaPerBambini, NAVA e Giorgieness; aver dato il palco ad artisti che qui hanno fatto i loro primi concerti e che ora stanno riuscendo a farsi strada nel panorama “indie” italiano come Rares, Nuvola e i Queen of Saba.

3) Che tipo di impatto pensate abbia lasciato a livello culturale sulla scena musicale locale?

Pare che Voci Sparse stia diventando un piccolo punto di riferimento per tanti musicisti della zona, qui in molti hanno presentato un loro album e altri hanno addirittura fatto il loro primo concerto. Il fatto che la gente abbia iniziato a scrivermi per chiedermi di suonare mi fa pensare che il format piaccia e che sia ben seguito. Non credo di aver fatto nulla di troppo pretenzioso, non sto qui a montarmi la testa, ciò che interessa a me è dare un bel palco e una platea attenta a chi si esibisce, perché ce n’è bisogno, e un grosso aiuto in questo caso me lo danno i volontari e le volontarie di Argo16 che credono in questo format quasi quanto me.

4) Che piani avete per il futuro? Soprattutto ora che – pare, con le dovute scaramanzie – stia ripartendo il comparto dei live

Mi auguro di poter continuare in questo modo senza sentire la necessità di crescere a dismisura. Mi trovo bene in questa dimensione così alla portata di tutti, in modo da poter dare la giusta attenzione e il giusto spazio ai musicisti indipendenti, sperando, com’è successo ad alcuni, che riescano a fare strada.

Detto questo, dato che si parla di futuro, invito chiunque alla prossima tappa: questo venerdì (29 aprile 2022) ore 21:00 sempre ad Argo16. Sarà una serata speciale perché qui festeggio i primi cinque anni del format e sinceramente non vedo l’ora. La scaletta è bella carica: c’è Francesco Pintus che presenta il suo primo album, gli Almariva suonano il loro EP in chiave unplugged, c’è APICE che con noi chiude il suo tour nazionale e le Trust the Mask, uno dei progetti più interessanti che ho avuto modo di ascoltare dal vivo negli ultimi anni. In chiusura il DJ set di Basqviat.

