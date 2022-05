OIL: In Ucraina l’invasione brucia 5 milioni di posti di lavoro

17 Maggio 2022

Nel bel mezzo della crisi umanitaria scatenata dall’aggressione russa contro l’Ucraina, i mercati del lavoro sono stati fortemente colpiti sia nel paese invaso che negli Stati vicini.

Secondo un nuovo studio dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) si stima che dall’inizio dell’aggressione russa in Ucraina siano stati persi 4,8 milioni di posti di lavoro.

Lo studio assicura che se le ostilità dovessero intensificarsi, la perdita di posti di lavoro aumenterebbe a sette milioni. Tuttavia, se i combattimenti cessassero immediatamente, sarebbe possibile una rapida ripresa, con il reintegro di 3,4 milioni di posti di lavoro. Ciò ridurrebbe la perdita di posti di lavoro all’8,9%.

L’economia ucraina è stata gravemente colpita dall’aggressione russa. Da quando è iniziata, il 24 febbraio, oltre 5,23 milioni di rifugiati sono fuggiti nei paesi vicini. I rifugiati sono principalmente donne, bambini e persone di età superiore ai 60 anni. Sul totale dei rifugiati, circa 2,75 milioni sono in età lavorativa. Di questi il 43,5%, cioè 1,2 milioni, in precedenza ha lavorato e ha perso o lasciato il posto di lavoro.

Crisi regionale e globale

La crisi in Ucraina potrebbe anche creare interruzioni del lavoro nei paesi vicini, in particolare in Ungheria, Moldavia, Polonia, Romania e Slovacchia. Se le ostilità continuassero, i rifugiati ucraini sarebbero costretti a rimanere in esilio più a lungo, esercitando una maggiore pressione sul mercato del lavoro e sui sistemi di protezione sociale di questi Stati confinanti, aumentando la disoccupazione in molti di essi.

I maggiori shock economici e occupazionali che invece colpiscono la Federazione Russa stanno avendo un impatto significativo in Asia centrale, soprattutto nei paesi le cui economie dipendono dalle rimesse degli emigrati nella Federazione Russa, come Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan.

Questi quattro Stati sono tra i primi dieci paesi di origine degli emigrati nella Federazione Russa e molti di questi emigrati rimandano una parte significativa dei loro stipendi ai loro paesi di origine. Se le ostilità e le sanzioni contro la Federazione Russa comportano la perdita di posti di lavoro per i lavoratori migranti che risiedono nella Federazione Russa e questi lavoratori migranti tornano nei loro paesi di origine, ci saranno gravi perdite economiche in tutta l’Asia centrale.

L’aggressione in Ucraina ha colpito anche l’economia mondiale, complicando ulteriormente la ripresa dalla crisi del COVID-19. È probabile che ciò influisca sull’occupazione e sulla crescita dei salari reali ed eserciti una pressione aggiuntiva sui sistemi di protezione sociale.

In molti paesi ad alto reddito, che recentemente hanno visto segnali di un’ulteriore ripresa del mercato del lavoro, le ricadute della crisi ucraina potrebbero peggiorare le condizioni del mercato del lavoro e invertire alcuni dei passi avanti intrapresi. La situazione poi è particolarmente difficile nei paesi a basso e medio reddito, molti dei quali non sono stati in grado di riprendersi completamente dall’impatto della crisi del COVID-19.

Le raccomandazioni del rapporto OIL

A marzo, l’organo direttivo dell’OIL ha adottato una risoluzione che invitava la Federazione Russa a “cessare immediatamente e incondizionatamente la sua aggressione” contro l’Ucraina. Ha espresso profonda preoccupazione per le segnalazioni di vittime civili e attacchi a strutture civili, nonché per le gravi conseguenze per i lavoratori e i datori di lavoro che rischiano la vita per continuare a lavorare.

Per mitigare l’impatto della crisi sul mercato del lavoro ucraino, l’ILO raccomanda diverse misure immediate, tra cui:

– facilitare le iniziative delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in modo che possano svolgere un ruolo importante nel fornire supporto umanitario e garantire la continuità del lavoro, ove possibile. Gli sforzi individuali e collettivi delle parti sociali possono contribuire positivamente alla coesione e promuovere uno sviluppo economico, sociale e politico inclusivo;

– fornire un sostegno mirato all’occupazione in aree relativamente sicure dell’Ucraina, anche attraverso il programma in corso sponsorizzato dal governo per trasferire lavoratori e imprese. Le associazioni locali per l’occupazione (ALE), sostenute dall’OIL, possono contribuire a creare opportunità di lavoro;

– sostenere il sistema di protezione sociale in Ucraina per garantire che continui a fornire benefici, compresi i trasferimenti di denaro di nuova costituzione, ai beneficiari (vecchi e nuovi);

-preparare una strategia di ricostruzione postbellica che promuova la creazione di posti di lavoro dignitosi e produttivi attraverso investimenti ad alta intensità di occupazione.

Articolo tratto dalla newsletter di PuntoCritico.info del 17 maggio 2022.