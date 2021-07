Partono le Olimpiadi, da oggi il canale Eurosport 4K in esclusiva su Tim Vision

23 Luglio 2021

Sono partite ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo, con la cerimonia di apertura in diretta dalle 13 (ora italiana) dallo Stadio Nazionale, senza pubblico a causa del Covid-19. Oltre 200 le nazioni partecipanti, l’Italia ha sfilato per diciottesima ma nell’ordine di sfilata con i portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani, Paola Egonu ha portato invece il vessillo olimpico.

Da oggi su Tim Vision è disponibile il nuovo canale Eurosport 4K per vivere al meglio le emozioni dei Giochi Olimpici Tokyo 2020.

Il canale, disponibile alla posizione 410 del digitale Terrestre, sarà visibile ai clienti Tim Vision abilitati alla visione Eurosport e in qualità 4k per chi accede da Tim Vision Box e da Smart tv 4k.

Tim Vision è la principale piattaforma streaming per l’intrattenimento e lo sport in Italia. Grazie alla sua strategia di aggregatore offre i migliori contenuti premium forte dei tanti accordi di distribuzione e collaborazione siglati con numerosi partner (Disney+, Netflix, DAZN, Prime Video, Mediaset, Discovery+, Eurosport, Turner, Viacom CBS, Chili e VatiVision), alle produzioni originali e ai grandi film e serie TV in anteprima.

Inoltre, il nuovo decoder e il modem ‘WiFi Serie A TIM’ garantiscono allo spettatore la migliore esperienza per seguire il meglio dell’intrattenimento e degli eventi sportivi in casa. Il WiFi certificato dai tecnici TIM assicura infine la copertura in tutta la casa.

