Le notizie della settimana: Salvini “Mosca, vado o non vado?”

4 Giugno 2022

Non capisco se sia la voglia di apparire o cos’altro, ma le pagine dei giornali che nelle passate settimane erano occupate dalle vicende di Conte e della sua band(i five stars group) sono state in questi giorni dedicate a Salvini che si è ripreso prepotentemente la scena. Questo è accaduto non tanto per la latitanza dei Five Stars che con intensità diverse non fanno mai mancare le proprie performance, ma il leader leghista, causa la calura di questi giorni, aveva la nostalgia della sua bella e calda felpona e quale luogo migliore per indossarla? Mosca! Nuova felpa con stampe appositamente dedicate e dialoghi di pace con qualche leader russo. Due piccioni con una fava. Peccato che nessuno ne sapesse nulla, ne le diplomazie ne tantomeno il Governo. Una voce solista accompagnata da un nuovo organizzatore: Antonio Capuano. Ne sentiremo parlare anche la prossima settimana.

L’Europa non proprio un esempio di unità in questo periodo trova l’accordo per il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia: l’embargo del petrolio (tra 8 mesi), lo stop al carbone (da agosto) il tetto al prezzo del gas (si apre la partita) e 9 miliardi per finanziare la ricostruzione in Ucraina. La guerra prosegue con l’avanzata delle truppe russe a Est, si cerca con il contributo di Erdogan una soluzione per il passaggio delle migliaia di tonnellate di grano ferme in Ucraina. Draghi afferma che Putin non può vincere questa guerra e che la pace la può decidere solo Kiev. Dal Cremlino trapela la notizia che un incontro di Putin con Zelensky non è escluso.

A casa nostra dei referendum se ne parla sempre meno. Staremo a vedere.

Tutto esaurito per il ponte del 2 Giugno, complice il bel tempo e la voglia di evasione per milioni di persone nonostante i prezzi e la crisi. Peccato per chi non se lo può permettere.

Buon weekend

MONDO

Continua l’avanzata Russa nel Donbass anche al costo di un prezzo alto in termini di uomini. Ci si chiede se raggiunto l’obbiettivo della conquista delle regioni dell’Est, Mosca allargherà l’offensiva.

L’Europa si divide sull’embargo del petrolio ma raggiunge l’accordo sul tetto al prezzo dell’energia, così come chiesto da Draghi.

Trovata l’intesa sul petrolio da parte della UE, entro il 2022 stop al 90% delle importazioni dalla Russia entro la fine dell’anno.

Ulteriore tentativo di mediazione di Erdogan che sente al telefono prima Putin e poi Zelensky. La Turchia cerca un ruolo centrale per tentare di mettere fine al conflitto e nel frattempo spinge per creare corridoi sicuri per i prodotti agricoli che navigano nel Mar Nero e nel mare d’Azov.

Biden ridimensiona gli aiuti all’Ucraina dichiarando di non fornire missili in grado di colpire la Russia, “ci limiteremo ad armi con un minore raggio di azione”.

Si parla di russificazione dei bambini orfani strappati ai genitori in Ucraina. Potranno essere adottati legalmente ma solo dopo aver fatto giuramento di fedeltà al regime.

Al via il sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca, da questa estate l’impatto massimo per la Russia. Si spinge per una difesa comune e per l’ingresso dell’Ucraina nella UE.

Secondo l’intelligence USA, Putin sarebbe malato di cancro

CASA NOSTRA

Si sospetta che durante gli ultimi attacchi Hacker siano stati violati i server del Viminale.

Dopo l’annuncio di una sua missione a Mosca, il capo Leghista non è partito. Il viaggio sarà rinviato o annullato. Isolato anche dal suo partito.

Salvini e la missione di pace a Mosca, Il consulente Antonio Capuano, ammette che ci sono stati 4 incontri con l’ambasciatore russo, il tutto all’oscuro delle diplomazie e da Palazzo Chigi. Il Copasir avvia le usuali procedure informative previste.

Covid, da domani stop al green pass per entrare in Italia.

Crescono i fumatori, 8oo mila in più, l’aumento desta preoccupazione, colpevole anche l’incremento di nuovi prodotti del tabacco.

POLITICA

Giorgetti a tutto campo, critico su Salvini in merito alla presunta missione a Mosca “ci si muove con l’esecutivo”. Poi interviene anche su Draghi: “Ne ha le scatole piene, si faccia carico di prendere la croce e la porti fino in fondo”. Sul fronte politico è evidente un senso di scoramento.

Concorrenza, primo sì al Senato, il Governo spinge per chiudere. Il via libera dopo l’intesa sui balneari.

Letta: Voterò 5 no al referendum. Riforme così complesse vanno fatte in Parlamento.

Bruxelles apre al tetto del gas. Draghi: “è stato un successo”

ECONOMIA

Via libera di Cassa Depositi e Prestiti, Tim e Open Fiber, parte il cantiere per la rete unica, più vicina la svolta digitale.

Assemblea generale di Assolombarda: valutare il ricorso al nucleare, ridurre al 5% poi al 15% la tassazione sui giovani neo assunti, attivare un programma lavoro 4.0. Queste le principali proposte.

Istat, vola l’inflazione: + 6,9% a maggio su base annua. Allarme consumatori: per il cibo 560 € in più all’anno.

Allarme del governatore della Banca d’Italia Visco: c’è il rischio di una rincorsa prezzi-salari. A sorpresa il PIL cresce di +0,1% nel primo trimestre.

CULTURA

Festival di Cannes 75, premio della giuria a “Le otto montagne” tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti.

Morto a 108 anni Boris Pahor, scrittore del secolo che narrò l’orrore dei lager.

SPORT

La Ferrari sbaglia la strategia e i tempi del pet stop. Leclerc passa dal primo al quarto posto.

L’australiano Hindley, vince il giro d’Italia. Il nostro Nibali al quarto posto.

Champions il Real Madrid vince per la quattordicesima volta la Champions. Per Carlo Ancelotti il quarto successo nella competizione.

Il Monza per la prima volta nella sua storia sale in serie A. Il successo della coppia Berlusconi-Galliani.

La nazionale di Mancini sconfitta per 3 a 0 dall’Argentina nella Finalissima

INCHIOSTRO SPRECATO

Simona Izzo e il sesso a 70 anni con Tognazzi