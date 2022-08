Analisi dei programmi elettorali: riforme istituzionali

24 Agosto 2022

In questo terzo appuntamento confronteremo le proposte programmatiche dei principali partiti-coalizioni riguardo il tema delle RIFORME ISTITUZIONALI.

Solo dopo la tornata elettorale del 25 settembre capiremo, in base ai seggi assegnati alla coalizione vincente, se sarà possibile cambiare radicalmente l’assetto istituzionale del Paese e se, ad esempio, l’ipotesi del “presidenzialismo” diverrà una realtà o rimarrà invece semplicemente un tema di confronto politico.

Per il momento ci limitiamo a vedere quale peso e quale spazio riservano alle riforme i partiti nei propri programmi, tenendo sempre presente che il modello del “programma” non è omogeneo; si va dal documento della Lega composto da 202 pagine a quello del M5S che potremmo definire un “programma in pillole”, esposto per titoli.

L’ordine dei partiti è sempre lo stesso, analizziamo quindi per prime le proposte di AZIONE-ITALIA VIVA.

Il programma di coalizione del centrodestra (FORZA ITALIA, LEGA, FRATELLI d’ITALIA, NOI MODERATI) riporta :

Molto articolata è l’analisi della LEGA:

Il documento di ALLEANZA VERDI E SINISTRA è composto da 18 capitoli. Nessuno di questi ha un titolo espressamente riconducibile al tema di questo approfondimento.

In ciascuno si accenna alla volontà di apportare delle modifiche legislative anche importanti, ma non abbiamo trovato un passaggio che riguardasse nello specifico la modifica dell’assetto costituzionale del Paese.

Il MOVIMENTO 5 STELLE articola così le proposte grilline

Ecco i diversi punti individuati nel programma del PARTITO DEMOCRATICO

Ed infine il contributo di ARTICOLO UNO. Anche in questo caso il documento contiene numerose proposte di modifica da apportare a singole norme vigenti, quanto sotto riportato sono i due passaggi che abbiamo trovato riferibili ad eventuali modifiche dell’ordinamento costituzionale.

