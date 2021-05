Comunali 2021. Partita raccolta fondi per allevare nuova classe dirigente

18 Maggio 2021

ProgressiveActs, la prima piattaforma europea di crowdfunding politico, ospita Facciamo Eleggere – campagna del Comitato Ti Candido e del Forum Disuguaglianze e Diversità in vista delle comunali 2021

Individuare una nuova generazione di attivisti e sostenerli alle prossime amministrative di ottobre per farli eleggere. Questo l’ambizioso obiettivo di Facciamo Eleggere, progetto di Ti Candido e del Forum Disuguaglianze e Diversità coordinato da Fabrizio Barca, che ProgressiveActs ha voluto sostenere attivamente.

Le due organizzazioni hanno deciso di puntare su ragazze e ragazzi appassionati, ma lontani dalle logiche di partito e dalle attenzioni dei media. Attivisti che vivono sulla propria pelle i problemi del territorio e sono pronti a rappresentarlo nei Consigli comunali, portando idee e proposte innovative.

Il primo passo per sostenere questi candidati è una raccolta fondi, incentrata sulle piccole donazioni che, come dimostra l’esperienza di ProgressiveActs nell’ultimo anno e mezzo, possono risultare decisive in un’elezione. Dal 15 giugno il via della fase due con l’individuazione dei candidati mentre a metà agosto inizierà il sostegno attivo, fino al giorno dell’elezione.

«Immersi come siamo in una crisi sociale ed economica che ha ampliato la distanza tra Istituzioni e Paese, la necessità di dare nuova linfa all’attività politica è una priorità per chiunque creda nei valori democratici», spiega David Rinaldi, co-fondatore e portavoce di ProgressiveActs.

Uguaglianza, accoglienza, redistribuzione, redditi più alti e lavoro più stabile sono solo alcune delle parole chiave al centro dei programmi dei candidati. Chi le sottoscriverà avrà a disposizione la consulenza di esperti di comunicazione e parteciperà ad eventi mediatici, fattori cruciali nelle moderne campagne elettorali, troppo spesso appannaggio solo di chi ha già visibilità o risorse economiche.

ProgressiveActs: è la prima piattaforma europea per il crowdfunding politico;

Ti Candido – Il Potere della Democrazia: è un comitato elettorale che seleziona e supporta candidati e candidate che possono rappresentare al meglio le istanze di giustizia sociale nelle amministrazioni italiane;

Forum Disuguaglianze e Diversità: è un’alleanza culturale e politica autonoma, un vero e proprio “think and do” che mette insieme saperi diversi, organizzazioni di cittadinanza attiva, ricerca e sperimentazione per disegnare politiche pubbliche e azioni collettive che riducano le diseguaglianze e aumentino la giustizia sociale.