The Lens of Time. L’occhiale si fa cultura

Dalle prime lenti rudimentali del XIV secolo fino agli occhiali da sole del Settecento, passando per le moderne tecnologie e i design più all’avanguardia, la storia dell’occhiale e dell’occhialeria si fa cultura offrendosi al pubblico in una mostra in programma a Venezia. Dal 7 maggio al 22 luglio a Palazzo Flangini, The Lens of Time, attirerà curiosi, storici e addetti ai lavori in un evento capace di abbinare storia e modernità, passato e futuro. Accanto a occhiali storici e contemporanei ci saranno installazioni multimediali e interattive per quella che promette di essere un’esperienza immersiva.

Curata dalla Fondazione Museo dell’Occhiale di Pieve di Cadore – punto di riferimento per la conservazione e lo studio della storia dell’occhialeria – la mostra è inoltre un intreccio di collaborazioni e di relazioni più ampie. Con ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici), promotrice e realizzatrice dell’evento, ecco la Fondazione di Venezia, istituzione impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale della città che mette a disposizione la propria sede di Palazzo Flangini, la Fondazione M9, Museo del ‘900 di Venezia-Mestre e lo IUAV, l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.

Sarà un viaggio alla scoperta della tradizione, della creatività fino all’innovazione contemporanea, con una serie di approfondimenti e iniziative di carattere scientifico e artistico. Nell’adiacente chiesa di San Geremia – Santuario di Lucia saranno esposti oggetti e opere legati alla visione e alla figura della Santa protettrice della vista: ex voto, dipinti, e i primi strumenti per la misurazione della vista. E ancora, laboratori WDW (Welcome Design Workshop) in collaborazione con IUAV, l’Università di Venezia, organizzati per coinvolgere attivamente giovani talenti, professionisti e studenti su progetti di sostenibilità e sull’innovazione della tecnologia applicabile al settore per esplorare il futuro dell’occhialeria. Uno spazio curato da M9 – Museo del ‘900 di Mestre – sarà poi dedicato agli occhiali del ‘900. Un’anticipazione di IdentItalia, la mostra in programma presso il museo M9 di Mestre a partire da settembre 2025 fino a febbraio 2026. Non mancheranno eventi tematici con conferenze e tavole rotonde sul design e sull’estetica dell’occhiale, sulla sostenibilità, sul Made in Italy e sulle sfide di innovazione tecnologica che si apriranno per il settore. L’evento di chiusura, il 22 luglio 2025, sarà invece una finestra dedicata al futuro del settore.

«The Lens of Time non è solo una mostra, ma un viaggio attraverso il tempo e l’ingegno umano. La storia dell’occhiale è la storia di uno strumento che, ha cambiato la vita di milioni di persone diventando simbolo di innovazione, cultura e stile, con un ruolo sociale determinante», afferma Lorraine Berton, presidente di ANFAO e MIDO. «Un racconto attraverso i secoli che comincia proprio da Venezia e che parla di una comunità di persone, di famiglie che per generazioni hanno dedicato la loro vita all’eccellenza manifatturiera. Con questa mostra vogliamo celebrare non solo l’evoluzione tecnica e stilistica del prodotto, ma anche l’impegno e la passione di intere generazioni che hanno reso l’Italia un punto di riferimento mondiale per il nostro settore».

L’evento è stato presentato lo scorso fine settimana a Fiera Milano Rho in occasione della 53^ edizione di MIDO, la principale fiera sul mondo dell’occhiale, chiusa lunedì 10 gennaio con numeri in crescita. Oltre 40 mila visitatori provenienti da tutto il mondo (circa +15% di preregistrati rispetto allo scorso anno) e oltre 1.200 espositori, di cui 150 new entry, distribuiti in 7 padiglioni e 8 aree espositive. Per accoglierli tutti ci sono voluti 1.000mq di spazio espositivo in più rispetto alla passata edizione.