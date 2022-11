“Dica la verità, siete tristi che c’è Giorgia!”: Milano, cronache dal Parco Nord

3 Novembre 2022

“Mi dica la verità, direttore, siete un po’ dispiaciuti che ha vinto la Meloni?!”.

La domanda mi arriva di spalle, mentre al Parco Nord, grande polmone verde della periferia settentrionale di Milano, corro in una mattinata finalmente autunnale, in compagnia di Aristide, il bassetthound treenne di famiglia. Non fermarsi a parlare non sarebbe educato, e confermerebbe l’implicita accusa di partigianeria di un non-lettore che, però, mi riconosce. Eppoi, dai, quella volta che trovi uno che ti riconosce per strada, come fai a non fermarti, anche se prova ad attaccare bottone in una situazione nella quale, evidentemente, volevi fare altro?

“Buongiorno! No guardi io cerco di non essere mai triste o allegro, per quello che succede nella politica. Ne ho viste ormai un po’, e cerco di guardare tutti con lo stesso distacco”.

“No ma lo so, era per parlare”. L’anziano uomo con accento di un mezzogiorno imprecisato – azzarderei calabrese, ma a spanne – non ha studiato psicologia della comunicazione, ma la pratica: un modo per parlare in effetti l’ha trovato. Passeggia con un amico che sorride, a volte più intensamente durante la conversazione, e di cui nei tre minuti di pausa non sentirò mai la sua voce.

“Perchè vede, dobbiamo provarla” mi dice “alla Meloni. Lei è nuova davvero, perché non proviamo a farla governare e vediamo com’è?”

“Facciamo una scommessa? Lei tra un po’ di tempo mi dirà di qualcun altro o di qualcun’altra che li dobbiamo provare. E me lo dirà perchè sara deluso dalla Meloni. ”.

“Eh, lo so. Ma sa perché?! Perchè non le faranno fare quello che vuole e che è giusto. Purtroppo in Italia va così, se uno vince poi non lo lasciano mai governare… Però ad esempio, questa cosa dei ravi (rave party) è giusta! Guardi che disastro a Modena”.

“Ma lei quanta gente conosce che va ai rave party? E quanta gente conosce che è stata disturbata direttamente o indirettamente da un rave? Voglio dire: le sembra davvero un problema così urgente, proprio adesso?”

“Io non conosco nessuno che ha avuto problemi coi ravi, ma non è giusto che si fanno delle cose nei capannoni abusati!”.

“E sa perchè ci pensa così tanto, anche adesso che siamo in mezzo al Parco Nord? Perché è una settimana che ai telegiornali si parla, e quindi lei si è convinto che sia un problema così grande da poter diventare anche un suo problema”.

“Non è vero! Mi ricordo anche di quello dell’estate scorsa, a Viterbo!”, che in effetti, rispetto a Modena, per chi abita a Nord di Milano è un problema ancora più serio e vicino.

L’amico vicino a lui sta zitto, ma qui il suo sorriso sembra diventare una risata. Ci salutiamo tutti sorridendo, e io e Aristide ci allontaniamo correndo.

“Comunque quando la vedo in tv la ascolto sempre volentieri, mi piace quello che dice!”.

A proposito di psicologia della comunicazione.