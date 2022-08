Il nostro viaggio nella campagna elettorale più pazza di sempre

3 Agosto 2022

Care (e)lettrici, cari (e)lettori,

dunque ci siamo. Nelle nostre città deserte e sulle nostre spiaggia affollate, nelle aree interne ignorate spesso dalla politica (e che quindi la ignorano) e nella grande e popolosa provincia italiana, inizia la campagna elettorale più “originale” di sempre. La prima destinata a consumarsi in poche settimane estive, perché è anche la prima che porterà a un voto autunnale.

Non sarà facile orientarsi nelle tendenze di voto che sembrano oggi già parecchio consolidate. Non sarà facile raccontare un paese che si avvicina di corsa al voto, nelle settimane più lente e pigre dell’anno. Non sarà facile capire come i giochi di palazzo e le alleanze si consolideranno fuori dal palazzo, e nei giudizi degli italiani. Non sarà facile, ma ci proveremo. Lo faremo col supporto del nostro Paolo Natale, sondaggista di grande esperienza che accompagnò redattori e lettori de Gli Stati Generali fin dal primo giorno. Qui potete leggere la prima tappa del suo viaggio analitico, che si arricchirà di settimana in settimana di nuovi dati elementi e spunti. Lo faremo anche con le nostre analisi e reportage di redazione. Siamo, come sempre, aperti alle idee e ai contributi di tutti, e potete scrivere direttamente a me e alla nostra redazione.

Intanto, buona campagna elettorale, per quanto possibile, e buon agosto a tutti noi!

