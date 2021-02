Meglio votare anche per i 5 stelle “da Renzi solo no per ottenere poltrone”

2 Febbraio 2021

Sono pronti alle elezioni anche i 5 stelle. A questo punto la soluzione più probabile pare proprio il ritorno alle urne. Lo fa sapere il senatore Gianluca Ferrara , vice presidente M5S al Senato, con suo post su Fb. Il confronto è fallito, rabbia e delusione sono consistenti.

Il senatore Ferrara questa sera ha subito voluto informare il popolo dei cinque stelle e chiunque segua la sua bacheca, sullo stato dei lavori ma infine proprio come i altri suoi colleghi non ha retto allo stress e si è lasciato andare ad uno sfogo liberatorio: “ Per il bene del Paese abbiamo lavorato h24 per trovare una soluzione, una via di uscita da questa folle e irresponsabile crisi di governo aperta da Renzi. Abbiamo cercato un compromesso sui temi ma ci siamo scontrati contro un muro di no che lui ha eretto al solo scopo di rompere. A noi interessano i temi e non le poltrone. Per Renzi ormai è chiaro, non è così: lui è disposto a far saltare tutto pur di ottenere più poltrone. Il Paese ha bisogno di risposte celeri e non di ricatti e giochi di potere. Meglio tornare al voto che essere presi tutti in giro! Gli italiani sapranno scegliere tra chi ha pensato a loro e chi ha agito solo nel proprio interesse personale.

Il senatore diffonde anche una locandina che rafforza graficamente il concetto. Un giorno forse diremo che là dove non potè il confronto poterono le elezioni. Ma è ancora forse troppo presto per trarre conclusioni.

Di certo c’è solo la delusione del M5s e PD: “Noi al lavoro su temi, da Renzi solo no per poltrone e potere. Meglio il voto, gli italiani sapranno giudicare” conclude il vice presidente Ferrara. “Nessuna volontà di aiutare il Paese nel momento più difficile, nessun interesse verso i cittadini italiani o a lavorare per l’interesse della collettività. Renzi ha dimostrato chiaramente che questa era la vera ragione per la quale ha provocato la crisi. Poltrone che ha chiesto, contrariamente a quanto sostenuto in questi giorni. Oltre a chiederle, il senatore di Rignano, voleva decidere anche per conto delle altre forze politiche”.

Il Presidente Mattarella dopo l’incontro al Quirinale con Roberto Fico, a seguito del fallimento per le trattative nella ex maggioranza, ha convocato già per domani alle 12 Mario Draghi nella ferma convinzione che al popolo serva un governo di alto profilo e per questo pronto a conferire un incarico non politico.