le notizie della settimana: Draghi avanti diritto, anche con la fiducia!

21 Maggio 2022

Tre i temi principali che hanno caratterizzato la settimana.

Continua la guerra e continua l’assalto a Mariupol nella acciaieria Azovstal, oramai giunta alla fine della resistenza, resta solo da sperare, ma si nutrono poche speranze per la sorte che attende i militari evacuati. Nel frattempo, oltre alla crisi energetica, si aggiunge il problema del grano, che rischia di affamare le popolazioni più povere.

La Finlandia e la Svezia chiedono l’ingresso nella Nato, modificando il loro ruolo di Paesi neutrali, richiesta purtroppo dettata non da una propria volontà, ma da una necessità di sicurezza oggi fortemente minata dagli eventi.

Torna alla ribalta la politica ma non in senso positivo, anzi.

Grillo mette in imbarazzo l’intero Movimento per un post filo-russo pubblicato sul suo blog (qualche Grillino dice: a questo valgono i soldi versati dal Movimento?). Tiene banco Conte che continua ad attaccare Draghi, minando la stabilità del Governo, in seguito alla perdita della Presidenza della commissione esteri che vede preferire Stefania Craxi al sostituto di Vito Petrucelli, indicato dallo stesso, Conte ma non da Di Maio. La figlia di Bettino Craxi è stata votata dal centro destra, Fratelli d’Italia compresi. Non ci sono segnali positivi dal vertice ad Arcore tra Meloni, Salvini e lo stesso Berlusconi, che deve vedersela anche con i mugugni interni al suo partito. Scontro anche tra partito democratico e M5S. La campagna elettorale è ufficialmente iniziata.

Il Presidente del Consiglio va avanti diritto, pronto anche a mettere la fiducia per rispettare le scadenze del PNRR.

Per non farci mancare nulla era prevista l’esibizione dei P38 al MiAmi (rassegna musicale indipendente) band di 4 persone dall’identità nascosta che si esibiscono sul palco con la stella a 5 punte delle brigate rosse, in un momento che ha appena ricordato il rapimento e la morte di Aldo Moro e il 50° dell’omicidio del commissario Calabresi, per fortuna sono stati tolti dalla programmazione.

Buon weekend

MONDO

La Finlandia e la Svezia chiedono l’adesione alla Nato, Putin minaccia di reagire solo se la struttura militare dell’Alleanza verrà estesa. Non ci sarebbero veti per l’ingresso nell’Alleanza Atlantica dei due Paesi.

Si tratta con Erdogan, non pienamente d’accordo.

Ad Azovstal il capo dei negoziatori di Mosca ha dichiarato che non accetterà nessun compromesso con i combattenti definiti criminali di guerra. Se non si arrendono moriranno. Successivamente vengono evacuati 260 soldati portati in territori controllati dai russi in attesa di essere scambiati con prigionieri nemici, all’interno ci sono ancora combattenti.

I militari provenienti da Azovstal (se ne sono aggiunti altri 694) vengono condotti in carcere nel Donetsk per essere giudicati probabilmente come estremisti, Mosca pare non essere interessata allo scambio con i propri prigionieri.

L’Ucraina non vuole la tregua, fermare le ostilità ora permetterebbe ai russi di riposizionarsi. La Nato incita Kiev “potete vincere la guerra”.

UE ancora divisa sul blocco del petrolio in arrivo dalla Russia. Orban mantiene il veto sulle sanzioni.

La Russia espelle 24 diplomatici Italiani, atto ostile ma i canali diplomatici restano aperti.

Kiev annuncia: “Raccolto del grano dimezzato, si rischia la crisi mondiale”.

Allarme ONU: il 90% della popolazione Ucraina rischia di finire in povertà.

CASA NOSTRA

Magistrati in sciopero contro la riforma Cartabia. Meno del 50% di adesioni.

Al via gli incentivi auto e moto, fino a 5 mila Euro di sconto per l’acquisto di veicoli elettrici.

Coronavirus, Toti e Salvini contro il Ministro Speranza sull’uso delle mascherine a scuola.

Draghi riceve la premier Finlandese, Sanna Marin, sì italiano all’ingresso nella Nato.

La Senatrice Liliana Segre invita Chiara Ferragni al Memoriale della Shoah.

POLITICA

Di Maio, il conflitto sarà lungo, facciamo ripartire i negoziati.

Bufera in Forza Italia per le nomine dopo l’incarico a Licia Ronzulli, coordinatrice della Lombardia.

Governo, ancora braccio di ferro sulle concessioni balneari e sul catasto.

L’intesa sembra più vicina sulle concessioni balneari, con l’ipotesi di aumentare gli indennizzi.

Ddl Zan, va approvato in 10 mesi, la dichiarazione di Enrico Letta.

Berlusconi sulla guerra in Ucraina, critica Biden e Stoltenberg, lamenta la mancanza di un vero leader in grado di dialogare con Putin e critica l’invio di armi all’Ucraina.

Giochi di palazzo, esponenti di M5S, Lega e Forza Italia assenti in parlamento fanno mancare il numero legale sul voto al decreto aiuti per contrastare gli effetti della crisi in Ucraina.

Crepa nella maggioranza, eletta Stefania Craxi alla presidenza della commissione esteri, battuto il candidato M5S.

Draghi richiama i partiti, il provvedimento sulla concorrenza non può slittare dopo le amministrative, vanno rispettate le scadenze del PNRR.

Sulla guerra: rafforzare la NATO con mille unità, escluso un nuovo voto sugli aiuti militari.

ECONOMIA

La Ue rivede le stime di crescita dell’Italia: nel 2022 il PIL scende dal 4,1% al 2,4%, l’inflazione aumenta al 6% contro il 3,5% previsto a febbraio.

Aziende in fuga dal mercato russo: Renault cede l’attività allo Stato, lasciano anche Pepsi e Starbucks. Mc Donald tratta la cessione ad un imprenditore nazionale.

Musk, chiede uno sconto per l’acquisto di Twitter.

La commissione UE stanzia 300 miliardi per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi, scellerando la transizione verde, di questi 72 miliardi in sovvenzioni e 225 miliardi in prestiti.

CULTURA

Eurovision, a Torino vincono i Kalush Orchestra.

Riparte il Salone del libro di Torino, attesi numeri da record.

Si inaugura il festival di Cannes, l’Italia in gara con Martone che vede Marinelli, Borghi e Favino come protagonisti.

SPORT

Campionato, classifica in vetta invariata, vincono sia Milan contro l’Atalanta per 2 a 0 che l’Inter per 3 a 1 a Cagliari.

Djokovic batte Tsitsipas e vince a Roma gli Internazionali d’Italia

INCHIOSTRO SPRECATO

DagoScoop su Veronica Gentili. “Con chi era a pranzo”