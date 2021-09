Barrese: «alle pmi servono modelli di business che fanno leva sul digitale»

11 Settembre 2021

«Il ruolo dei dati e della digitalizzazione è strategico per il sistema produttivo italiano. Una importanza, secondo le nostre rilevazioni e la nostra esperienza sul campo, compresa dalle imprese italiane e da quelle manifatturiere in particolare: tra le aziende nostre clienti la digitalizzazione è al primo posto tra le intenzioni di investimento nel 2021». Ad affermarlo è Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, nell’ambito dell’incontro appena conclusosi sul tema “Dati, Manifattura e Società” nell’ambito degli eventi per i primi vent’anni di attività della Bologna Business School.

La scuola peraltro ha celebrato l’anniversario in Piazza Maggiore con la laurea ad honorem all’imprenditore e filantropo Eric Schmidt, co-fondatore di Schmidt Futures e storica guida di Google per un ventennio. Ma questi vent’anni sono anche l’occasione per riflettere sul presente e il futuro dell’economia.

Secondo Barrese, «al mondo della finanza spetta da un lato il compito di mettere a disposizione le risorse finanziarie per la crescita digitale, sia direttamente sia massimizzando il meccanismo delle garanzie pubbliche. Dall’altro di fornire quelle soluzioni non finanziarie che consentano di beneficiare di consulenza dedicata per implementare la maturità tecnologica. Occorre inoltre operare per canalizzare l’ingente risparmio privato nelle PMI, per sostenerne la capitalizzazione. Lo strumento, i PIR, esiste già ed è uno strumento di successo».

Inoltre, «il rafforzamento della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese è un tema cruciale per la crescita in generale e, nello specifico, per la transizione verso modelli di business evoluti che fanno leva sul digitale. Un ulteriore tassello deve essere la valorizzazione delle filiere, che sono state uno dei principali fattori di resilienza del Paese nella fase di crisi ed oggi possono essere un propulsore della diffusione della tecnologia e della digitalizzazione. Da parte nostra è forte l’impegno per avvicinare le PMI a tutti quei servizi che da sole non sarebbero in grado di ottenere ma che il sistema finanziario, grazie alle proprie partnership e al proprio ruolo trasversale, può mettere a disposizione di tutto il sistema».

*