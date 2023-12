Intesa Sanpaolo, parte la quarta edizione di ELITE Lounge 2023

1 Dicembre 2023

Intesa Sanpaolo, in collaborazione con ELITE, dà il via alla quarta edizione di ELITE Lounge 2023, l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Il progetto punta ad individuare le più promettenti realtà imprenditoriali italiane per prepararle ad affrontare le sfide della crescita attraverso un set di servizi a supporto del business.

Le dodici piccole e medie imprese che parteciperanno a questa quarta Lounge avranno l’opportunità di unirsi al network e beneficiare di percorsi di formazione altamente qualificati, potendo godere della consulenza esperta e tecnica dei più solidi e importanti partner in Italia. Le imprese provengono da tutta Italia, ed appartengono a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia nazionale tra cui: l’abbigliamento, l’industria alimentare, il settore metalmeccanico e quello dell’ingegneria energetica. Con la partecipazione al programma le aziende coinvolte avranno la possibilità di accedere a servizi di supporto alla crescita e a una rete di professionisti e investitori istituzionali per agevolare il loro accesso al mercato dei capitali.

Il programma formativo prevede moduli di approfondimento trasversali legati ai percorsi di sviluppo e crescita dell’impresa attraverso l’innovazione strategica, l’internazionalizzazione, la cultura aziendale, la buona governance ed il reperimento delle giuste risorse finanziarie, temi, questi, in linea anche con le aree di intervento di Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese e con il piano di lavoro a sostegno del PNRR. In questo ambito, il gruppo Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione 410 miliardi di euro da qui al 2026 a supporto della realizzazione degli obiettivi del PNRR, dei quali 270 destinati alle imprese e di questi 120 specificamente alle pmi.

«Con questa nuova Lounge rinnoviamo il nostro impegno a favore delle pmi offrendo un percorso formativo altamente qualificato e servizi di supporto, dalla crescita dimensionale, al passaggio generazionale, fino al potenziale ingresso nel mercato dei capitali. La crescita dimensionale e il ricorso a operazioni di natura straordinaria sono passaggi necessari per le pmi italiane e richiedono una adeguata cultura imprenditoriale, che, come Intesa Sanpaolo, mettiamo a disposizione grazie alla collaborazione con ELITE di Borsa Italiana. In cinque anni, insieme ad ELITE, abbiamo attivato 18 Lounge ed accompagnato più di 370 imprese d’eccellenza provenienti da tutta Italia, di cui 3 quotate in Borsa Italiana», spiega Anna Roscio, executive director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.

In aggiunta alle risorse finanziarie stanziate, inoltre, la banca in questi mesi ha sviluppato anche un nuovo fronte di supporto, quello dell’accesso alle opportunità offerte dal PNRR. Sono quasi 16.000 le imprese clienti di Intesa Sanpaolo, comprensive delle grandi aziende corporate, che si sono aggiudicate un bando pubblico rientrante nelle sei missioni del PNRR.

«Siamo orgogliosi del risultato di quest’oggi. Con il 18esimo gruppo di aziende che entrano nella ELITE Intesa Sanpaolo Lounge raggiungiamo non solo un traguardo numerico impattante, superando le 370 società ammesse nei 5 anni di collaborazione, ma confermiamo il ruolo che ELITE svolge come ecosistema ponte anche tra la banca e le imprese clienti mettendo a disposizione servizi complementari per accelerarne la crescita sostenibile nel lungo termine», afferma Marta Testi, amministratore delegato di ELITE Gruppo Euronext. «Continuiamo a lavorare insieme anche sulla capillarità territoriale per essere più prossimi alle imprese, questo gruppo di nuove aziende ne è la dimostrazione in rappresentanza di 7 diverse regioni del nostro Paese. Anche la diversificazione settoriale è un elemento chiave in termini di potenziali opportunità di business che si moltiplicano nel network. L’obiettivo che ci vedrà impegnati nei prossimi anni è quello di promuovere i mercati dei capitali europei per sostenere le piccole e medie imprese private ad accelerare la loro crescita».