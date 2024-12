Aveva le mestruazioni, ma era incinta: del Papa o di “un alto prelato”

Due misteri nel mistero Orlandi:

1) – Un mistero davvero misterioso è il seguente. Emanuela il giorno in cui è scomparsa aveva le mestruazioni, come ha “rivelato” a febbraio/marzo 2013 al magistrato Giancarlo Capaldo con la solita sicumera Marco Fassoni Accetti[1] e ha confermato al volo senza esitazione Pietro Orlandi. Ma allora com’è possibile che l’abbiano portata a Londra per farla abortire come lo stesso Pietro a volte crede[2] e vuole far credere, anche sventolando lettere a (falsa) firma di prelati italiani e inglesi, e a volte invece nega sia possibile che fosse incinta[3]?

Come mai Pietro Orlandi non ricorda alla sua tifoseria e ai creduloni più o meno in buona fede che lui stesso nel 2013 ha confermato che Emanuela aveva le mestruazioni? E come mai non li invita a smetterla quindi di farneticare sulla pista abortifera londinese? Possibile che in nome di uno show, che da troppo tempo non ha nulla che vedere con la ricerca della verità, ci si abbassi a tanto?

Qui i casi sono solo due: il 22 giugno 1983 Emanuela le mestruazioni le aveva o non le aveva. Tertium non datur. Quindi ne consegue che: o nel 2013 Pietro Orlandi ricordava male, reggendo di fatto anche senza volerlo il bordone al “reo confesso” Marco Fassoni Accetti, ma allora di avere ricordato male dovrebbe ammetterlo ad alta voce. Oppure ricordava bene, e allora dovrebbe ordinare ai suoi fans, o fanatici che dir si voglia, di piantarla di fare strame della verità dei fatti e di calpestare la stessa Emanuela volendola già incinta a 15 anni e mezzo. Magari per opera di Papa Wojtyla o comunque di qualche “alto prelato pedofilo”, anche se compiuti i 14 anni di età il reato di pedofilia non esiste, però tirarla in ballo fa sempre effetto e suscita sdegno a gogò.

Tra i fans, o fanatici che dir si voglia, di Pietro Orlandi non manca chi proclama Emanuela rimasta incinta come conseguenza di qualche orgia satanista ovviamente in Vaticano. Oppure nei sotterranei della famosa basilica di S. Apollinare, come ha lasciato intendere lo stesso Pietro sventolando una lettera anonima[4] che parlava di Emanuela morta in S. Apollinare e di De Pedis chiamato d’urgenza per farne sparire il cadavere. Lettera pubblicata nel suo libro scritto a quattro mani con il giornalista Fabrizio Peronaci e intitolato: “Mia sorella Emanuela – Voglio tutta la verità”.

Ed ecco come lo ha saputo Marco Accetti

2) – Come ha potuto Accetti sapere che Emanuela il 22 giugno 1983, giorno in cui Emanuela è scomparsa, aveva le mestruazioni? La risposta è molto semplice.

Nel periodo in cui ha frequentato a lungo la biblioteca di Villa Leopardi e i suoi computer a uso pubblico per documentarsi il più possibile sulla vicenda Orlandi e poter quindi fare l’exploit recitando la parte del “reo confesso”[5], Accetti su Facebook frequentava il Forum Emanuela Orlandi e Mirella Gregori[6]. Forum frequentato anche da una persona che si firmava Macri70 e che tutto indicava e che tutti ritenevano fosse la sorella minore Maria Cristina di Emanuela: Macri può essere infatti l’abbreviazione di Maria Cristina, e 70 è l’anno in cui è nata, 1970.

Un giorno del 2008 qualcuno che nel Forum si firmava Parsifal parlando di re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda ha ipotizzato che Emanuela avrebbe potuto essere stata rapita per metterla incinta e farle partorire l’Anticristo. Ipotesi contestata da Macri70 con la seguente motivazione: “Non è possibile, perché Emanuela quando è stata rapita aveva le mestruazioni e quindi era impura”. Ragionamento alquanto sballato anche perché per mettere incinta Emanuela e farle partorire l’Anticristo avrebbero potuto tranquillamente aspettare che le mestruazioni finissero e che ci fosse il conseguente rito di purificazione. Ma tant’è: quisquilie. Qualcun altro ha commentato: “La famiglia dice che aveva le mestruazioni”.

Da notare che di questo particolare rivelato da Macri70, e cioè che Emanuela quel dannato giorno aveva le mestruazioni e quindi non poteva essere stata rapita per farla abortire, era ed è al corrente un ben preciso giornalista di RaiTre. Non ne faccio il nome per evitargli difficoltà di qualunque tipo. A partire dal dover spiegare come mai pur essendo un giornalista questo particolare lo ha sempre taciuto. Qualcuno potrebbe sospettare che è rimasto zitto per non nuocere soprattutto al programma “Chi l’ha visto?”, mandato in onda proprio da RaiTre. È stato infatti quel programma che ha portato in trionfo[7] col suo giornalista Fiore De Rienzo e ha lanciato Accetti quando è andato dal magistrato Capaldo auto accusandosi del rapimento “consenziente”[8] di Emanuela. E di Mirella Gregori, anche lei consenziente[9]. Accetti portava come prova decisiva il famoso flauto traverso che lui diceva essere quello di Emanuela. Cosa smentita da perizie e testimonianze di Loriano Berti, insegnante di flauto di Emanuela, e di chi del negozio Musicarte, in via Germanico, aveva venduto a Emanuela il flauto traverso. Interessante anche il confronto[10] tra Pietro Orlandi e Marco Accetti realizzato da Fiore De Rienzo il 17 settembre del 2013.

Con i nuovi fuochi d’artificio sulla pista inglese[11], che ormai nel mistero Orlandi viene riproposta ciclicamente fin dal 2008[12], cioè da ben 16 anni, e sempre a vanvera, ho voluto aspettare per vedere se almeno uno dei protagonisti incalliti di quello che ormai è il sempre più brutto Emanuela Orlandi Show in un sussulto di dignità si sarebbe deciso a ricordare e far rilevare il particolare delle mestruazioni. Particolare NON da poco perché DIMOSTRA come ci sia chi tanto per cambiare non la racconta giusta: o è smemorato o tace per evitare che lo spettacolo, una baracca ormai tenuta in piedi con lo sputo, crolli miseramente. Mostrando le miserie mandate in scena e in onda da troppo tempo. E sempre impunemente.

POST SCRIPTUM – Una signora che si firma con le iniziali L. C. e afferma di essere stata “l’infermiera del ginecologo GVV, che abitava a Roma in via Ottaviano, ma era originario di Pescorocchiano”, ha scritto a un autore di un articolo che parla di Emanuela incinta. La signora afferma che un giorno prima del 22 giugno ’83 un adulto un po’ stempiato si presentò con una giovane ragazza per farle fare una visita ginecologica. La ragazza risultò incinta. Poi quando apparvero in tutta Roma i grandi manifesti che annunciavano la scomparsa di Emanuela lei e il ginecologo riconobbero che la giovanissima portata in visita ginecologica era proprio Emanuela Orlandi. Per prudenza però il ginecologo GVV – guarda caso “deceduto un paio di anni fa” – ordinò alla signora L. C. di distruggere tutti i documenti medici e la diagnosi della visita.

E vabbè!

[1] https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/emanuela-orlandi-uccisa-perche-incinta-aveva-il-ciclo-nuova-bufala-nella-catena-di-bufale-lunga-40-anni-3596987/

[2] https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/emanuela-orlandi-uccisa-perche-incinta-aveva-il-ciclo-nuova-bufala-nella-catena-di-bufale-lunga-40-anni-3596987/

[3] https://mowmag.com/attualita/emanuela-orlandi-fatta-sparire-perche-incinta-il-fratello-pietro-smentisce-ecco-perche

[4] https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2012/05/20/news/caso-orlandi-la-verita-del-parroco-emanuela-non-e-a-sant-apollinare-1.36479588/#google_vignette

[5] https://roma.corriere.it/cronaca/cards/marco-accetti-io-rapitore-orlandi/flauto-riconosciuto-familiari.shtml

[6] https://mirellaemanuela.forumfree.it

[7] https://archivio.giornalettismo.com/emanuela-orlandi-e-marco-accetti-la-soluzione-del-giallo/

[8] https://www.blitzquotidiano.it/opinioni/nicotri-opinioni/emanuela-orlandi-finto-rapimento-marco-fassoni-accetti-memoriale-esclusivo-1894139/

[9] https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/emanuela_orlandi_39_ha_visto_intercettazione_marco_accetti-1261020.html

[10] https://www.youtube.com/watch?v=7jne__mb3c8

[11] https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/commissione-orlandi-e-dintorni-testimonianza-secretate-e-voli-misteriosi-ecco-le-ultime-novita-3672554/

[12] https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/emanuela-orlandi-il-primo-a-parlare-di-pista-inglese-e-stato-il-figlio-di-roberto-calvi-gia-nel-2008x-3667359/