La donna silenziosa e il suo assordante silenzio

La donna silenziosa (Die schweigsame Frau) è un’opera buffa di Richard Strauss su libretto di Stefan Zweig (da una più antica commedia di Ben Jonson), dove si narra di un burbero infastidito dai rumori che cerca una moglie silenziosa. Timidia, la moglie procuratagli dal barbiere (c’è sempre un barbiere factotum nelle opere buffe), subito dopo il matrimonio diventa una furia, altro che silenziosa. Un po’ un Don Pasquale, un secolo dopo. Il dramma giocoso che invece vede attualmente protagonista la nostra Giorgia presidenta, è di segno opposto: da logorroica erinnicamente incazzata diventa muta. Ed è un dramma giocoso, meglio grottesco, perché le attitudini di lei e dei suoi sono degne di una farsa, tragica perché recitata sulla pelle di tutti noi. Non hanno superato la fase infantile, Giorgia e i suoi Fratelli.

Giorgia ci aveva abituato alla sua voce, sempre alterata, sempre in guerra con qualcheduno, io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre e sono cristiana! Perbacco! Io sono, io sono, io sono, il festival dell’ego. Sempre sull’orlo di un’evidente crisi di nervi, altro che fase dello specchio, anche la figura riflessa andava a nascondersi per paura dell’originale.

Da qualche giorno, invece, tace. Su tutto. Non sa più che dire e se dice non lo spiega. Non sa più che sillogismi utilizzare perché qualsiasi formula usi le si ritorce contro. Ma non perché ci sia un nemico in agguato che remi contro di lei, è lei che rema contro sé stessa. Tutto ciò che ha detto, tutto ciò che ha fatto, tutto ciò che ha sostenuto puff! è sfumato nella più pura contraddizione. Ha fatto tutto lei. La crisi di nervi senza dubbio ha luogo, ma, stavolta, in un luogo privato, non conviene esternare in simili momenti.

Ricordo la sua voce spalmata sulle tv, sui social, sui video postati dai suoi sostenitori (chiechi, sordi e pure mancamentati, anche quel mio famoso cugino). Se è contro i magistrati perché perseguitano i politici, poi, se la Giustizia fa il suo corso e assolve, per esempio, Salvini, allora la giustizia e i magistrati funzionano. Se invece condanna Santanchè e Dalmastro la giustizia è ad orologeria, i magistrati sono comunisti, corrotti, eccetera, la giustizia non funziona mentre i suoi ministri, o sottosegretari o compagni di partito, sono sempre di specchiata onestà. Cecità o mala fede? Propendo per la seconda.

Piccolo particolare: Dalmastro è sottosegretario proprio alla Giustizia, cortocircuito. La Giustizia che, in quanto tale, secondo le leggi vigenti, condanna il suo sottosegretario che non le ha rispettate (se, a sua insaputa, ancora più grave) è un bell’esempio di legge uguale per tutti.

Giorgia li difende, resteranno lì dove sono. Ma non dice altro, tace il labbro.

Quando poi la Giustizia è internazionale allora è un complotto alla Spectre, ce l’hanno con noi. Le carceri in Albania “funzioneranno” futuro semplice (si fa per dire, semplice) indicativo, terza persona plurale. E intanto noi paghiamo per il nulla.

Anche la Corte Costituzionale, che boccia le leggi dell’Autonomia Differenziata (chissà dove andrà buttata e smaltita), è un complotto! E intanto si perde tempo con leggi inutilizzabili, oltre che inutili, e i problemi si ingarbugliano sempre più, non si fa ma non si dice.

Ambarambà cicì cocò, il bimbominkia a chi lo dò? Ma a Salvini, naturalmente, non è detto ma è scritto. Nelle chat. Segreto di Pulcinella, diremmo noi, lui lo dimostra ogni giorno che Dio mette in Terra. Forse lo diamo anche a Zelensky dopo che The Donald ha deciso che lo è. Però non si può ancora proclamare, soprattutto dopo che, anche nel recente passato, hai abbracciato ripetutamente il povero bimbominkia ucraino. Il silenzio è più prudente, sebbene ipocrita.

E l’amatissimo Donald, appunto: MAGA, MEGA… miga, piuttosto, miga, miga, senti a me, Giorgia, non è stato un buon affare. Per Donald sei nullità (anche per altri, forse), nell’immensità.

Taci, taci, che è meglio, ogni tanto il silenzio è d’oro. E, visto che siamo in tema di Stati Uniti ricordiamo una frase di un vero presidente, di statura assai elevata, Abraham Lincoln:

“Meglio tacere e dare l’impressione di essere stupidi, piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio!”

Bye bye, Giorgia, buon viaggio. Sarà il tuo viatico.