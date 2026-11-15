Quando parla di sicurezza, la sinistra non è credibile

Quale partito è giudicato più convincente per parlare di certe tematiche, come la sicurezza? Quando ne parlano gli attuali partiti di opposizione, non si presta loro la minima attenzione. La forza politica più competente in materia è Fratelli d’Italia, insieme a Lega e Vannacci.

La domanda che viene rivolta agli intervistati è netta e immediata. Non ci sono possibilità di errori o fraintendimenti. Si chiede molto semplicemente, per ognuno dei temi ritenuti importanti per il paese, quale forza politica si pensa abbia le proposte più credibili e convincenti per affrontare il problema ed eventualmente per riuscire a risolverlo. Quale partito, dunque, è più attrezzato per parlare di quella tematica.

Nel linguaggio politologico, questa credibilità viene chiamata “Issue Ownership”, traducibile in italiano, in maniera peraltro non perfettamente corrispondente, con il termine di competenza tematica o anche letteralmente con “Proprietà del tema”. Come dire, se devo risolvere un problema legato ad esempio alle finanze dello Stato, quale sarebbe la forza politica più competente e capace, nel merito specifico?

Questa attribuzione ovviamente non è oggettiva, non viene decisa dagli studiosi di scienza politica, ma fa parte delle percezioni dell’elettorato, che apre o chiude le orecchie a seconda dell’emittente, di chi pronuncia un certo discorso. L’esempio più evidente e ormai diventato un classico contemporaneo riguarda ovviamente Trump: autoproclamatosi il futuro Nobel della pace, quando presenta una sua proposta per far terminare una guerra in corso, nessuno gli dà il minimo ascolto e anzi trova stridenti le sue parole.

Così, mentre ci avviciniamo ad una nuova campagna elettorale, sia amministrativa che politica, è importante chiederci quale comunicazione avrà più effetto sui comportamenti degli elettori. Partiamo dai temi giudicati più urgenti da risolvere, e cioè la sanità (20%), il lavoro e l’occupazione (16%) e la sicurezza (15%).

Sulla Sanità, è il Partito Democratico che risulta più credibile nelle sue proposte, seguito a breve distanza da Fratelli d’Italia e dal Movimento 5 stelle. Su Occupazione e lavoro, il primato spetta invece al partito di Meloni, che distanzia di pochissimo quello di Conte, seguito poi da quello di Schlein. Sul tema della Sicurezza, come ci si poteva aspettare, è di gran lunga Fratelli d’Italia la forza politica di riferimento, per quasi la metà della popolazione, con Lega, Pd e M5s nettamente distanziati.

Accanto a questi, Fratelli d’Italia è giudicata altresì la forza politica più competente in quasi tutti gli altri campi, in particolare sul tema dell’Immigrazione (qui insieme a Lega e Vannacci), di Economia e finanza e di Politica internazionale. Il Partito Democratico è in testa nella Issue Ownership, oltre alla Sanità, su Giovani e istruzione e Funzionamento delle istituzioni, tematiche peraltro poco sentite dagli elettori. Il Movimento 5 stelle, in maniera forse inaspettata, è giudicato il più competente su Welfare e temi sociali e Libertà e diritti: due tematiche che hanno una storia certamente più legata alla sinistra, ma che oggi non pare più rispondere alle aspettative della popolazione. Verdi e Sinistra Italiana, infine, si aggiudicano il primato sull’Ambiente, come ci si poteva attendere.

Queste “classifiche” ci danno una chiara visione di come gli elettori recepiscono e percepiscono le comunicazioni provenienti dai diversi partiti. Come dire: quando sentono parlare di Sicurezza e Immigrazione da parte degli attuali partiti di opposizione, nessuno escluso, non prestano loro la minima attenzione, perché sanno che da loro non può venire nulla di realmente attuabile nel prossimo futuro. Non ne hanno la necessaria competenza, che viene attribuita come abbiamo visto alle diverse forze di governo. Fratelli d’Italia gode di una sorta di “prestigio” piuttosto elevata, che gli permette di poter affrontare le diverse tematiche, soprattutto quelle più rilevanti, con un alto livello di ascolto, che ancora la sinistra non sembra avere.

E dunque la campagna elettorale, per le forze politiche che cercano di subentrare al governo Meloni, appare già fin d’ora in salita, se non sapranno modificare la loro immagine e le loro supposte competenze.

Università degli Studi di Milano