Astra Zeneca e Bobbio fuorilegge per decreto social

16 Marzo 2021

Non siamo più liberi di avere paura, di essere irrazionali, di provare inquietudine per l’ignoto.

Dobbiamo fidarci e basta. Lavorare e basta. Stare in casa e basta.

Chi ha paura è stupido, chi non ne ha è un eroe. Chi ha dei dubbi è un nemico.Io ad esempio, che sono pieno di dubbi, in questi giorni mi sento un nemico del popolo.

Avere dubbi è punk.

Così lo dico senza paura alcuna, perché so bene che è così per tutti [solo che io lo dico]: se mi facessero scegliere tra il vaccino AZ e gli altri, sceglierei gli altri. Se ci fosse solo quello AZ, mi vaccinerei con quello.

Un’affermazione del genere in tempi come questi, ha quasi del sovversivo ma io rivendico la possibilità di avere dubbi e di avere delle paure.

La paura è legittima, così come il dubbio: se fossero provati ed esercitati con più consapevolezza ci sarebbero molti disastri in meno.

Tutti quelli che salgono in cattedra snocciolando dati e statistiche hanno ragione, ma non permettere di avere dubbi in nome della logica è inutile, utopico, non aderente alla realtà umana.

Rivendico il mio diritto ad avere paura del vaccino, del dentista, di andare in aereo, dei relitti in fondo al mare, delle mummie al museo egizio……………….. [aggiungere a piacere]