Ospedale Bambino Gesù, Banca Ifis dona 1 milione di euro per l’acquisto di tecnologie contro il cancro

Banca Ifis dona un milione di euro all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il più grande policlinico e centro di ricerca pediatrico in Europa, per l’acquisto di una PET-TC, tecnologia per le indagini diagnostiche. Grazie a questo sostegno, diagnosi sempre più accurate e sicure saranno disponibili per i piccoli pazienti dell’ospedale romano. Banca Ifis ha inoltre erogato altri 500 mila euro per la sperimentazione della cura contro i tumori cerebrali, nell’ambito del piano di finanziamento da 3 milioni di euro annunciato nel 2023.

L’atto di donazione è stato firmato oggi nella sede del Gianicolo dell’Ospedale dal presidente del Bambino Gesù Tiziano Onesti e dal presidente di Banca Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio. Il sostegno di Banca Ifis alla ricerca scientifica dell’Ospedale Bambino Gesù rientra tra le progettualità di Kaleidos, il Social Impact Lab voluto da Fürstenberg Fassio con l’obiettivo di creare valore sociale per i territori in cui opera Banca Ifis. In particolare, l’azione di Kaleidos si indirizza verso tre ambiti: comunità inclusive; cultura e territorio; benessere delle persone, in cui si inserisce anche la ricerca scientifica. Nel triennio 2022-24 la banca ha erogato 7 milioni di euro finalizzati a sostenere diverse progettualità.

Una Pet-TC per diagnosi precise

La PET-TC (Tomografia a emissione di positroni associata a tomografia computerizzata) è una delle tecnologie più avanzate nel campo della diagnostica per immagini che consente di ottenere immagini dettagliate per la diagnosi precoce e il monitoraggio – in particolare – delle patologie oncologiche.

L’introduzione della PET-TC all’interno del Bambino Gesù permetterà di dare una risposta concreta alla crescente richiesta di questo tipo di indagini; di garantire la continuità assistenziale (potendo eseguire tutti gli esami necessari nella stessa struttura); di migliorare il grado di precisione delle diagnosi e la sicurezza del percorso di cura riducendo le dosi di radioattività somministrate grazie a protocolli calibrati per l’età pediatrica. Questa strumentazione, inoltre, potrà essere integrata nei progetti di ricerca sperimentale volta a trovare soluzioni alle specifiche necessità di cura dei bambini.

Terapia genica CAR-T contro i tumori cerebrali maligne

Oltre al supporto per la nuova tecnologia diagnostica, Banca Ifis conferma il sostegno ai progetti di ricerca del Bambino Gesù erogando la quarta tranche (500mila euro) del finanziamento da 3 milioni di euro destinato al trial clinico sulla terapia genica con cellule CAR-T contro i tumori cerebrali ad alto grado di malignità. La sperimentazione, partita nel dicembre 2023 dopo l’approvazione dell’AIFA, utilizza cellule geneticamente modificate per colpire la proteina GD2, un bersaglio terapeutico dei tumori maligni del sistema nervoso centrale.