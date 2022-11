25 novembre, 4 Weeks 4 inclusion contro la violenza sulle donne

25 Novembre 2022

Oggi è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, come ogni 25 novembre. 4 Weeks 4 Inclusion ha dedicato l’intera programmazione della giornata al tema della discriminazione sessuale e al contrasto della violenza di genere.

Tim, promotrice della 4 Weeks 4 Inclusion – manifestazione interaziendale ideata per sensibilizzare sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità – è da tempo impegnata in questa battaglia e ha messo a disposizione dei suoi dipendenti diversi presidi a supporto delle vittime o dei testimoni, che vanno dalla consulenza psicologica o quella legale.

“TIM contro le molestie di genere, sessuali e il bullismo”, è uno dei tasselli del Progetto Donna, che rappresenta l’impegno di Tim per aumentare la cultura delle pari opportunità e accelerare la crescita professionale delle donne in azienda ma non solo. Il progetto infatti si articola in tre filoni “governance e indirizzo”, “clima e cultura” e “empowerment e carriera” e non è rivolto esclusivamente alle donne ma a tutta la popolazione aziendale.

4 Weeks 4 Inclusion, quest’anno vede coinvolti 300 partner, impegnati in una maratona di quattro settimane consecutive, con un ricco programma di eventi digitali, disponibile il sito 4w4i.it da cui è possibile seguire gli eventi in streaming.

