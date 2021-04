Grillo per la testa

21 Aprile 2021

Detesto Beppe Grillo abbastanza da aver voglia di maledirlo per sette generazioni, come faceva l’iracondo dio del Vecchio Testamento, perciò evito di dire la mia sulla spinosa questione in cui è coinvolto il figlio insieme ad altri rampolli della cosiddetta Genova “bene”.

Non è passato molto tempo dall’ultima volta in cui una donna mi ha raccontato di essere stata stuprata e di non aver ancora superato il trauma, dopo anni. Come uomo non è stato facile ascoltare e appunto come uomo mi è sembrato doveroso prestare almeno un orecchio solidale alla parte offesa, pur sapendo che poteva servire a ben poco.

Detto questo ci sono parecchie cose dell’affaire Grillo jr. che mi irritano. Non mi stupisco dell’intervento a gamba tesa del non più comico padre, data la sua megalomania e passo oltre. Quello che veramente non sopporto sono l’ambiente e la “cultura” che girano intorno al locale dove gli accusati e la presunta vittima si sono trovati, il famoso Billionaire del famoso Flavio Briatore e ai locali altrettanto famosi e VIP dei dintorni.

Sarà che uno vale uno, ma lì esisti soltanto se hai prenotato un “tavolo”, pagando facilmente migliaia di euro per una o più bottiglie di alcolici, con la proprietà che ha tutto il logico incentivo a che tu ne consumi più che puoi e di quello che farai dopo, presumibilmente ubriaco, non si cura.

A dire il vero di quei locali apprezzo che i frequentatori tirano così tardi che si fa meno fatica a trovar posto in spiaggia la mattina, quando loro dormono. Il pomeriggio bisogna sorbirsi i loro racconti quando sono vicini di ombrellone, su quante migliaia di euro hanno speso in bottiglie, su Tizio e Caio che avevano tavoli migliori e ascoltare magari la mamma, famosa conduttrice TV, che implora al telefono il PR di un famoso locale perché trovi un tavolo al suo pargolo per la sera, il tutto in un imbarazzante vuoto pneumatico cerebrale, bizzarramente ambientato fra le spiagge più belle del Mediterraneo. Concedetemi un po’ di misoginia se ritengo che sia ancora peggio il racconto delle gentili fanciulle che si vantano di quanto sono state stronze e inflessibili la sera precedente con i malcapitati che si pavoneggiavano con loro.

Una nota interessante è che in quel bel mondo le femmine sono ferme ad almeno mezzo secolo fa, perché funziona così, i maschi pagano e se non sono così figli di papà si suddividono la spesa del tavolo e delle sue bottiglie, mentre le femmine non pagano. Mi sfugge se i maschietti siano cavalieri all’antica, anche loro fermi a mezzo secolo fa o se si suppone o almeno si spera che prima o poi le femmine si sdebitino in altro modo. A rendere più complicato il tutto e più alta la spesa è che, ammesso che si evitino il noleggio pomeridiano di un motoscafo e la spiaggia da cento euro, ogni giorno bisogna mettere in conto l’aperitivo, il ristorante e poi il tavolo al locale, per ogni giorno della vacanza.

Naturalmente i ricchi spendono i loro soldi come vogliono e per me l’uva non è ancora matura o sono troppo maturo io, ma trovo leggermente ipocrita che il figlio di uno vale uno, del capo e fondatore dei populisti sdegnati passi le notti, alla sua tenera età, nel locale più costoso del Mediterraneo, spendendo quanto a una persona normale basta per tirare avanti un mese o più. Il padre lo sapeva? Quando l’ha saputo ha mandato fuori dalla villa il figlio a calci nel sedere, se non altro perché politicamente gli fa fare una figura di m.? Gli ha consigliato di passare le vacanze successive a raccogliere fragole in Scozia o a fare un soggiorno in Pakistan per studiare l’Urdu?

Dopo aver espresso la mia solidarietà alla vittima, se come tendo a credere le cose stanno come le ha raccontate lei, a me che sono di un’altra generazione crea qualche perplessità che una ragazza poco più che diciottenne passi le notti in un locale dove consuma l’equivalente in alcol di qualche stipendio di un suo coetaneo che lavora al call center e che poi, ubriaca fradicia, invece di tornare a casa propria vada con l’amica nella villa del figlio del Garante delle Stelle. Non le è passato nemmeno per l’anticamera del cervello che potesse essere pericoloso?

A me, che sono più vecchio di qualche generazione, il maestro delle elementari diceva di non accettare caramelle dagli sconosciuti e mi piacerebbe che alle sue coetanee i genitori ancora dicessero che è meglio evitare di ubriacarsi oltre misura e di andare a dormire, in quello stato, a casa di sconosciuti, per quanto “bene”. Non vuol dire che sia stata colpa sua, se è stata violentata, ma se io vado con la catenazza d’oro e il Rolex scintillante a spasso per le favelas di Rio mi metto in una situazione di pericolo, è ovvio. Dubito che le compatriote della moglie del Garante, nel loro Iran, consiglino alle figlie di ubriacarsi prima di andare a dormire a casa di uno sconosciuto.

I reati sono reati e, se sono dimostrati in un processo, vanno perseguiti con durezza, ma questo non esime l’individuo dall’evitare comportamenti oggettivamente pericolosi, tanto più che, me l’hanno detto parecchie che hanno avuto sfortuna, proprio non vale il detto nà lavàda, nà sùgàda, la par n’anca duperàda.

Forse si è capito che, fra i tanti imperdonabili difetti, sono pure astemio, che non mi potrei permettere bottiglie di Cristal al Billionaire e che piuttosto che votare 5 Stelle chiederei la cittadinanza della Corea del Nord. Ognuno faccia quello che gli pare, ma mi piacerebbe che la piramide sociale non prevedesse l’invidia di tanti esclusi per quel mondo “dorato” in cui l’unico oro è quello incassato dal furbacchione Flavio e sarei altrettanto felice se qualcuno capisse in che mare di ipocrisia nuota e sguazza Beppe.