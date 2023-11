Diseducazione sentimentale in agguato

23 Novembre 2023

Quello che paventavo l’altro ieri è espresso benissimo in questo recente cartellone pubblicitario del movimento Pro Vita. Già in passato Pro Vita ci ha provato con altri manifesti altrettanto osceni.

Pro vita di chi? Della piccola e media borghesia, probabilmente, anche se faccio ormai fatica a distinguerle, essendo una confusione di classi sociali che non hanno più alcuna identità e, soprattutto, alcuna consapevolezza di alcunché. Coniamo un nuovo termine e chiamiamola Grande Idiota Borghesia, si addice meglio ai soggetti, sicuramente seguaci del movimento Pro Vita e affini, perché si sentono compresi e difesi nei loro valori fondamentali, confondendo la vita con qualcos’altro che non lo è.

La Grande Idiota Borghesia ha paura. Pro Vita la fomenta, senza spiegare nulla, affermando solamente che il gender è la minaccia per l’umanità perché confonde i bambini indifesi. Indifesi soprattutto da simili genitori, aggiungerei io, i quali non faranno altro che inculcare pregiudizi e imporre una visione pro vita ai piccoli che, probabilmente da piccoli idioti borghesi avranno la chance di diventare Grandi Idioti Borghesi per poi perpetuare la specie.

Quo usque tandem, Pro Vita, abutere patientia nostra?

Questi cartelloni terroristici, così come tutta la spazzatura ideologica di personaggi come Pillon o Fontana (Presidente della Camera dei Deputati), fertilizzati dal signor Meloni, che della triade Diopatrieffamiglia si nutre a colazione, pranzo cena e merenda, sono veramente immorali.

Ecco, immaginate se l’Educazione Sentimentale (sessuale è una parola sconcia, ops, ho scritto sessuale! Sono uno svergognato!), che si vuole insegnare prossimamente nelle scuole italiane, fosse impartita da un insegnante vicino a Pro Vita. Il sentimento di astio nei confronti degli omosessuali sarebbe inculcato molto facilmente nei bambini, i quali notoriamente sono come spugne che assorbono qualsiasi cosa. Immaginate quei bambini che sono figli di coppie omogenitoriali in una classe di piccoli idioti borghesi che hanno come genitori i Grandi Idioti Borghesi oltre a un grande idiota insegnante. La discriminazione sarebbe terribile, triangolo rosa cucito sul grembiule, dove si usa. E una discriminazione di cui stavamo pensando di esserci liberati rientra dalla finestra in pompa magna.

Mi sa che le opposizioni dovranno fare una gran bagarre in aula, perché questo proprio non si può sopportare più, basta Pro Vita e basta idiozie, la misura è veramente colma.

Intellettuali, svegliatevi.