Parentesi graffa. Almeno voi non litigate

15 Maggio 2021

Forse ci siamo abituati, non ci facciamo più caso, le prime volte ne restavamo sorpresi, poi è subentrata la consuetudine e ne restiamo meno colpiti. Ma non è un bene! Qui tutti litigano!

Letta litiga con Salvini, Salvini litiga con la Lamorgese, vorrebbe ogni tanto litigare anche con la Meloni, ma si trattiene. La Meloni, litiga con Speranza, litigherebbe anche con chi ha deciso di non vendere il suo libro, ma forse questo solo lo pensa. Conte litiga con Casaleggio, che litiga poi con Crimi, Grillo litiga con tutti e poi anche con se stesso, a Roma la Raggi litiga con Calenda, a Torino Appendino litiga con i candidati del PD, ancora prima di iniziare la campagna elettorale, D’Alema litiga da sempre, con un sacco di persone, troppo lungo sarebbe l’elenco (ma si trova su qualche quotidiano di ieri… ) Non parliamo di alcuni giornalisti, litigano per passione, non possono farne a meno. Nel mondo dello spettacolo Fedez, litigando con la Rai, per le note vicende recenti, litiga poi con mezzo mondo: politici, giornalisti, colleghi, opinionisti etc…

In medicina infettivologi, virologi, epidemiologici, se le danno di santa ragione, forse la notorietà gli ha provocato un’eccessiva eccitazione, Bassetti litiga con Galli, che prima aveva litigato con Zangrillo, Crisanti non ricordo… avrà pure lui litigato con qualcuno, a parte Zaia.

Sono solo alcuni i litigi citati, si potrebbe continuare a lungo.

Mi fermo però a citare l’ultimo, che pensavo di non vedere mai. Litigano pure due grandi direttori d’orchestra: Riccardo Muti e Riccardo Chailly. Riporta il corriere di giovedì 13 maggio, che alla Scala Muti, indispettito dai giornalisti, ritirandosi nel proprio camerino, avrebbe mandato a stendere il Direttore Chailly, non avendolo riconosciuto (così pare). Lo stesso Chailly, mosso da buoni propositi, voleva solo congratularsi. Insomma speriamo facciano pace.

Di veder litigare anche i direttori di orchestra proprio non se ne sentiva il bisogno; sono apprezzati nel mondo per le loro qualità artistiche e vanno ammirati solo per questo. Non hanno bisogno di fare notizia, perché litigano fra di loro, di notorietà ne hanno abbastanza.

Volete dire che anche loro vogliono provare il brivido dello scontro?

Foto di Andreas Praefcke by Wikimedia