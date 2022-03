Le notizie della settimana: chi vincerà fra Russia e Ucraina?

19 Marzo 2022

Sarebbe stato bello raccontare cose positive, meno drammatiche, ma anche questa settimana i giornali occupano quasi tutto il loro spazio con le notizie di guerra, uno scenario sempre più tragico per ogni giorno che passa. Chi vincerà questa guerra? Purtroppo nessuno. Vincerà la pace? Forse sì. Quando? Si parla di accordo possibile entro 10 giorni, intanto saremo costretti ad assistere a ulteriori bombardamenti. Siamo tutti in guerra, opinionisti, televisioni, radio, giornali, politici, ognuno dice la sua, chi è a favore chi è contrario, chi chiede la resa e chi no, chi è favorevole alla fornitura di armi e alle sanzioni e chi dissente. Resta un fatto oggettivo, un popolo democratico è stato invaso, punto! Possono esserci state in passato strategie e motivazioni sbagliate, invasive, accordi disattesi, ma nessuno può giustificare oggi (non ieri) che l’azione di un criminale sta provocando un numero imprecisato di morti. Non può esistere nessuna motivazione che la giustifichi. Oggi posso affermare quello che giorni fa era solo un sospetto, se è vero che quando la temperatura corporea supera i 37.2 è febbre, se è vero che se piove ti bagni, se è vero che se cadi ti fai più o meno male, se è vero che i milanesi sono lombardi, se è vero che i romani sono laziali è vero anche che i no vax sono pro Putin, su questo non ho più dubbi.

A casa nostra si riducono le restrizioni per il Covid, si andrà verso un “liberi tutti” dal primo maggio, anche se i contagi aumentano.

Ieri la giornata in memoria delle vittime del Corona Virus.

Il Governo fatica a tenere in piedi la maggioranza, energia carburanti e gas alle stelle. Salvini questa settimana ha parlato meno, forse ha capito che una pausa era necessaria.

Mi permetto un po’ di ironia per alleggerire. Festa di “quasi nozze” nel fine settimana tra Berlusconi e Fascina. L’ex Cavaliere che non si è ancora espresso sull’amico Putin potrebbe regalarci un colpo di scena: nozze vere con una forte opera di mediazione che metta fine al conflitto, Putin testimone di nozze di Fascina e Zelensky di Berlusconi che si intesta il merito del ritorno alla pace… In questo caso tutti i figli (anche quelli in disaccordo) potrebbero essere tutti presenti!

MONDO

Missili sulla base militare di Leopoli a 25 km dalla Polonia, diventata nelle vicinanze l’Hub, il punto di arrivo di decine di cargo carichi di materiale bellico in arrivo dagli Stati Uniti e da altri 30 Paesi.

Missili sui civili, bombardamenti su fabbriche e condomini, i profughi sono 3 milioni.

Dal Vertice di Versailles esce un messaggio chiaro: rafforzare la difesa comune europea.

Reporter USA ucciso dal fuoco russo. L’uso di armi chimiche significherebbe attraversare un’ulteriore soglia proibita; Nato e USA avvertono Mosca che chiede aiuti militari alla Cina.

Continuano i tentativi di mediazione; vertice di alto livello a Roma tra inviati di USA e Cina. Dopo sette ore di colloqui trapela l’indiscrezione che la Cina sarebbe aperta alla richiesta di appoggio militare da parte di Mosca, ipotesi poi smentita. Idea di ulteriori trattative in Israele a Gerusalemme. Speranze per ipotesi di accordo in un piano di 15 punti che si fonderebbe sulla neutralità dell’Ucraina, che rinuncerebbe alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza affidata a USA, Turchia e Gran Bretagna.

In soccorso dell’armata Russa arriva il dittatore ceceno Kadyrov per coordinare il suo contingente in Ucraina.

Il quotidiano Britannico Daily Mail torna su presunti problemi di salute di Putin: soffrirebbe di demenza o Parkinson oppure avrebbe attacchi d’ira provocati dalle cure per il cancro.

Morta con il suo bambino, la ragazza incinta di Mariupol vittima del bombardamento russo all’ospedale della città lo scorso 9 marzo. Le sue foto hanno fatto il giro del mondo e riflettono l’immagine di questa guerra.

Quarto pacchetto di sanzioni della UE contro la Russia, Mosca risponde sanzionando il presidente USA Joe Biden e altri alti funzionari di CIA e Casa Bianca. Biden verrà in Europa la prossima settimana per il vertice NATO straordinario. Nel frattempo firma un provvedimento da 800 milioni di dollari in aiuti militari, definendo Putin “criminale di guerra”.

Dipendente della tv di stato Russa interrompe il tg: “fermate la guerra, non credete alla propaganda”. Scomparsa successivamente per un giorno e interrogata per 14 ore, ora rischia molto.

Crimini di guerra, avvocati procuratori, Ong raccolgono più di 2 mila denunce. Oramai si parla di genocidio. La corte penale internazionale dell’Aia si esprime sul ricorso dell’Ucraina contro la Russia.

Colpito e distrutto il teatro nella città di Mariupol, adibito a rifugio, forse fino a 1.000 persone all’interno. Soccorsi resi difficili da nuovi attacchi. Russia a corto di uomini e armi, decisivi i prossimi 10 giorni. Verità o strategia?

Viaggio dei premier di Slovenia, Repubblica Ceca e Polonia in Ucraina per incontrare il presidente Zelensky. Viaggio per conto della UE? Bruxelles non conferma.

Il leader di Pechino Xi sente per quasi due ore Biden: “non possiamo arrivare allo scontro.”

Zelensky in video, al parlamento canadese torna a chiedere una No fly zone e ammette: “nonostante le nostre aspirazioni, non entreremo nella NATO”.

CASA NOSTRA

La Farnesina chiede agli italiani di lasciare la Russia.

Salvini insiste: “tornerò nell’Est Europa ma senza dirlo ai giornalisti”.

Di Maio scrive a Fico e Casellati: “no alla missione umanitaria dei nostri parlamentari in Ucraina”.

Gli ucraini arrivati in Italia sono già 50 mila

Incendio nella sua casa a Milano la scorsa settimana in via della spiga, morto in ospedale Tomaso Bracco, nipote di Diana Bracco.

Coronavirus, continua l’aumento dei contagi, da noi via il Green pass al chiuso da maggio. Green pass falsi, concessi senza il vaccino; arrestato il medico del comico Pippo Franco, anche lui indagato dai pm di Roma.

Over 50 al lavoro con il pass base probabilmente già dal 1 aprile. Oggi 9 casi su 10 sono asintomatici. Per chi si è vaccinato è come aver fatto una quarta dose. Verso il “liberi tutti” dal primo maggio. Il Governo Draghi dichiara la fine dell’emergenza Covid.

Scuola, per gli esami di maturità, verrà dimezzato il voto della seconda prova, avrà un maggior peso l’orale.

Addestramento da guerra per la preparazione dei nostri militari.

Il figlio di Beppe Grillo a processo con 56 testimoni e intercettazioni

POLITICA

Il Governo ipotizza un decreto contro gli aumenti dell’energia, si va verso il taglio delle accise su benzina e gasolio, oltre ad un tetto ai costi del gas. C’è la proposta di abbassare le aliquote IVA.

Industria preoccupata: fermi oltre 70 mila tir in attesa dello sciopero del 19 marzo.

Via libera al decreto atteso a stretto giro: aiuti alle imprese per 800 milioni. Taglio delle accise sui carburanti che ridurranno il costo di 15 cent. al litro. Rateizzazione delle bollette in attesa che l’UE concordi il tetto sul prezzo dell’energia.

Proposta di legge a firma Giorgia Meloni sulla riforma in senso semi presidenziale dello Stato bocciata in commissione per l’assenza di due deputati di Lega e Forza Italia.

Alla luce dei nuovi tragici eventi e delle relative conseguenze in molti chiedono a Draghi di tornare a negoziare il Pnrr.

ECONOMIA

L’OCSE taglia le stime sulla ripresa dell’Italia.

Tim apre all’offerta del fondo Kkr.

Unicredit valuta l’addio alla piazza finanziaria russa.

Mosca ad un passo dal default, l’allarme delle agenzie di rating.

Rapporto Mediobanca, Esselunga al primo posto per profitti, ma l’inflazione si fa sentire sulla grande distribuzione

CULTURA

Morto William Hurt, vinse l’Oscar con il film “Il bacio della donna ragno”

Calo delle vendite per i libri, meno 3% nei primi due mesi.

SPORT

Campionato: vince la Juve che continua ad avvicinarsi all’Inter che pareggia con il Torino. Il Napoli vince a Verona. Il Milan allunga vincendo di misura con l’Empoli.

Champions: la Juventus di nuovo eliminata agli ottavi di finale, travolta in casa dal Villareal 0 a 3.

Europa League: Atalanta ai quarti, come la Roma in Conference League.

INCHIOSTRO SPRECATO

Michelle Hunziker nuovo amore? Il bacio con Giovanni Angiolini

Foto da Pixabay