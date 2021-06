parentesi graffa. operatori sanitari no-vax: delinquenti o criminali?

26 Giugno 2021

Leggo sui quotidiani di giovedì che mancano all’appello 45 mila operatori sanitari ancora in attesa della prima o unica dose. Sono attonito. Non ci credo. Tolgo gli occhiali, rimetto gli occhiali, rileggo meglio, ma il risultato non cambia.

Ora mi chiedo, come può una categoria così nobile, che tanto ha contribuito a gestire l’emergenza, (non saranno mai abbastanza i ringraziamenti per aver onorato la professione) ad avere al suo interno una frangia di irresponsabili che, con la loro scelta, mettono a rischio la vita altrui? Ma non è il contrario? Loro le vite dovrebbero contribuire a salvarle o no?

Pur non condividendola posso anche (facendo molta fatica) accettare una posizione contraria al vaccino da parte di un comune cittadino, ma non posso tollerare che questa scelta appartenga ad un operatore sanitario. Addirittura molti di questi non hanno nemmeno il coraggio di dichiararsi, adducendo scuse e fornendo prove insufficienti per non vaccinarsi.

Propongo il massimo delle sanzioni applicabili, ma temo saranno lievi, in confronto al danno che rischiano di compiere. Cosa potremmo dire di un poliziotto che si rifiuta di far applicare la legge ad un tifoso facinoroso allo stadio solo perché simpatizza per la stessa squadra? O di un carabiniere più tollerante verso un ladro che ha compiuto un furto, con abile destrezza, senza armi e senza far male ad alcuno, emulando Arsenio Lupin? O di un vigile del fuoco che sostiene che l’incendio possa essere domato senza l’ausilio dell’acqua per non sprecarla, ma semplicemente soffiandoci sopra? E ancora di un giudice che si erge… ops, forse qui non è il caso di fare esempi.

Spero e mi auguro che un operatore sanitario, che rifiuta di vaccinarsi, oltre ad essere sanzionato, venga allontanato dai colleghi che credono nella scienza e in ciò che hanno studiato. Loro invece non ci credono più? Hanno maturato idee diverse? E allora che cambino lavoro, non ne sentiremo la mancanza. Anzi!