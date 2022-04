Più di 20 imprese sostengono il liceo per la transizione ecologica e digitale

13 Aprile 2022

Partirà il prossimo anno scolastico in 27 scuole la sperimentazione del Liceo quadriennale sulla Transizione Ecologica e Digitale (Liceo TRED).

A sostenere la sperimentazione e a renderla possibile sono oltre 20 aziende che compongono la rete di imprese che ha creduto al progetto, lanciato durante il semestre di presidenza del consorzio Elis da parte di Marco Alverà, amministratore delegato di Snam. L’iniziativa è stata lanciata ieri nel corso della cerimonia di chiusura del semestre avvenuta a Roma a Villa Blanc. Il nuovo liceo, che a partire dal prossimo anno scolastico coinvolgerà 27 istituti distribuiti su tutto il territorio nazionale, offrirà un percorso di formazione teso a integrare i programmi didattici del tradizionale liceo italiano con maggiore attenzione alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e a favorire la parità di genere nell’acquisizione di queste competenze sempre più centrali dal punto di vista culturale e professionale.

“Dopo un anno di intenso e appassionante lavoro insieme alle istituzioni, alle scuole e alle imprese – ha dichiarato l’amministratore delegato di Snam Marco Alverà – siamo pronti a partire con un progetto di liceo che ha l’obiettivo di dotare i nostri ragazzi di nuovi metodi e nuove competenze per essere pronti ad affrontare la trasformazione digitale e la transizione ecologica che ci attendono nei prossimi anni. Il Liceo TRED, per il quale continuerò a impegnarmi anche in futuro, punta a favorire lo studio delle discipline STEM, che saranno decisive nell’80% dei mestieri di domani, promuovendo l’equilibrio di genere e le pari opportunità tra Nord e Sud, città e provincia. Con questa iniziativa le imprese italiane collaborano in modo virtuoso con le istituzioni e la scuola per dare a molti giovani italiani i migliori strumenti per poter eccellere nella vita professionale che li attende e costruire un futuro migliore”.

Il Liceo TRED è stato approvato nell’ambito del piano di ampliamento della sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado lanciato dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, coerentemente con il PNRR e il piano “RiGenerazione Scuola”. “E’ un percorso di trasformazione dell’intero sistema educativo – aveva dichiarato il ministro in occasione della presentazione del progetto – E’ un modo di organizzare la didattica completamente diverso, è un passo straordinario”

L’iniziativa si fonda sull’idea di creare una rete permanente di scuole, sostenuta da una rete di imprese e università (Bocconi, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Padova, Università di Roma Tor Vergata e LUMSA) che condivida un programma didattico innovativo in grado di mantenere il connubio tra le conoscenze scientifiche e quelle umanistiche arricchendosi di nuovi strumenti quali workshop settimanali in rete con esperti sui temi della transizione ecologica e digitale, summer camp e soggiorni all’estero per l’apprendimento delle lingue. L’obiettivo del progetto, per i prossimi anni, è estendere il numero delle scuole coinvolte.

Al momento, oltre a Snam, il Liceo TRED può contare sulle seguenti aziende partner: A2A, Acciaierie d’Italia, Accenture, Acea, Autostrade, CDP Venture Capital, Cisco, Com.net, Engineering, Ernst & Young, Generali Italia, Gruppo Campari, Hera, Intesa Sanpaolo, Iren, Lottomatica, Manpower, NTT Data, SAS, Sport e Salute, Umana, UniCredit.