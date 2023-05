SGdN, Rossi, Tim: «serve un mix di politiche pubbliche e private»

12 Maggio 2023

C’è un nesso fra invecchiamento della popolazione e declino economico, un rischio che si può «sventare o attenuare con un mix di politiche pubbliche e private». Lo ha sottolineato il presidente di Tim, Salvatore Rossi, intervenuto agli Stati Generali della Natalità. , una due giorni di dibattiti e conferenze con l’obiettivo di porre l’attenzione sul fatto che un figlio non è solo un fatto privato ma anche un bene comune.

Con l’attuale trend demografico, in pieno declino, infatti, lo scenario, apparentemente apocalittico, non è così fantasioso. Senza bambini significa, tanto per fare degli esempi che diano concretezza alla visione, senza la necessità di biberon, di prodotti per l’infanzia, di asili, di scuole, di insegnanti, di scuole di calcio e di danza, e poi di forza lavoro per contribuire alla spesa pubblica e al pagamento delle pensioni. Per questo il tema della natalità è e sarà centrale per la ripartenza del nostro Paese, soprattutto ora che la pandemia ha peggiorato una situazione già drammatica di suo.

«L’Italia non ha soltanto una demografia sfavorevole, ha anche un mercato del lavoro mal funzionante» e secondo Rossi, anche le aziende possono fare la loro parte. Tim sta seguendo tre filoni di intervento per favorire natalità e sviluppo: «la cura della famiglia, il bilanciamento vita-lavoro, l’occupazione femminile». In particolare il gruppo mette in campo diversi servizi di welfare, che vanno dai sostegni per i servizi di scuola d’infanzia e materne alle borse di studio, ma anche a accordi di lavoro agile che favoriscono il bilanciamento vita-lavoro. La promozione dell’occupazione femminile, inoltre, «avviene su molteplici piani, anche agendo su un riequilibrio del cliché uomo in carriera-donna in famiglia». «Potremmo fare, e faremo, di più», ha affermato il presidente, prima di lanciare un monito. «Non sarà un azienda da sola a risolvere un problema annoso e decisivo per il futuro del nostro Paese. Occorre un risveglio di coscienze che eventi come questo possono suscitare».

