Fumata per fumata, ecco i “risultati” del voto dei cardinali per decidere il dopo Francesco

Alle 21.01 di mercoledì 7 maggio la prima fumata, dopo una lunga attesa, è stata nera.

Come sappiamo, la fumata è il segnale consolidato e plurisecolare con il quale dal Conclave i Cardinali fanno sapere al mondo il “risultato” del voto. In realtà quel segnale dice solo se è stato eletto un nuovo Papa – “fumata bianca” – o se i cardinali dovranno votare ancora fino a quando non ci sarà qualcuno che raccoglie i voti necessari. Durante il conclave, infatti, non si conoscono i risultati esatti di ciascuna votazione: tutto avviene in assoluto segreto. Solo i cardinali elettori sanno chi ha preso quanti voti a ogni scrutinio, e sono vincolati al segreto anche dopo la fine del conclave (pena la scomunica latae sententiae, cioè senza nemmeno bisogno che la scomunica sia pronunciata: Universi Dominici Gregis, 1996, n. 55 e 59).

Ufficialmente, dunque, durante il conclave non escono risultati (solo l’esito della fumata: nera = nessun papa eletto, bianca = papa eletto); edopo il conclave, non viene pubblicato il dettaglio dei singoli scrutini, nemmeno in modo retrospettivo ufficiale.

Come si conoscono allora alcuni dati sui voti?

Talvolta, anni dopo, alcuni cardinali o testimoni indiretti raccontano confidenze riservate, oppure vengono pubblicati diari privati o documenti riservati. Ad esempio: Il cardinale tedesco Joseph Ratzinger ricevette 95 voti su 115 al quarto scrutinio nel 2005, secondo quanto emerso da indiscrezioni successive, e su di lui convergette anche il Cardinal Maria Martini coi voti che rappresentavano l’ala progressista.

Qui sotto troverete l’elenco, “fumata per fumata” del voto per l’elezione del Papa nel 2025, successore di Pietro e di Papa Francesco. Ci fermeremo, naturalmente, alla fumata Bianca!