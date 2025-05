Lebron, è ora di dire basta?

L’età avanza anche per Lebron James. Il prossimo compleanno, a dicembre, sarà infatti il numero 41, ha vinto 4 titoli e detiene grazie alla sua longevità tutti i record individuali dell’Nba. Però nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio, come ormai accade da cinque anni, i Lakers di Lebron James sono stati eliminati nelle fasi iniziali dei playoff.

Questa volta sono stati i Minnesota Wolwes della giovane stella Anthony Edwards, nato da pochi mesi quando Lebron iniziava a giocare nell’Nba, a eliminare la squadra della città del cinema.

Il sogno di eguagliare Micheal Jordan che vinse sei titoli è diventato un incubo, anche Kobe e Tim Duncan si sono fermati a cinque ciascuno, e King James come si fa chiamare su Instagram con 159 milioni di followers, a cui se ne aggiungono 53 milioni su X, deve decidere se andare avanti o smettere quando è ancora competitivo.

Perché Lebron è ancora un ottimo giocatore ma 41 anni in una lega di atleti straordinari, come lui era del resto, sono tanti e nessuno ha giocato tanti minuti come lui nei 22 anni di attività. Nessun quarantenne ha mai avuto i numeri odierni di Lebron, che ancora segna oltre 20 punti a partita ma per vincere l’anello di campioni del mondo, così si definisce la squadra che vince l’Nba, non basta e non basterà. King James ha un patrimonio personale che supera di molto il miliardo di dollari, è destinato a diventare proprietario di una squadra Nba (come fece Jordan con Charlotte con scarso successo) e ha un figlio, Bronny, che gioca, poco e molto male, per i suoi stessi Lakers.

Qualcuno lo vede addirittura candidato un giorno a Presidente Usa per i democratici, dopo essersi sempre impegnato nelle battaglie per i diritti civili e aver dato molti soldi in beneficenza per aiutare i ragazzi disagiati come lui, nato in una famiglia poverissima dell’Ohio e cresciuto solo dalla madre.

Sul piano sportivo i Lakers hanno già scelto il suo successore prendendo Luka Doncic e se Lebron si ritirasse avrebbero 50 milioni di budget all’anno per convincere Nikola Jokic a lasciare Denver, dove comunque ha già vinto un titolo storico, e formare una coppia slava che potrebbe essere sensazionale.

Il tempo è un avversario imbattibile anche per Lebron James e forse è arrivato il momento di dire addio al basket giocato.