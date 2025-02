Ennesimo episodio di razzismo negli stadi di Serie A

Sabato 1° febbraio a Bergamo è andata in scena la partita tra Atalanta e Torino valevole per la 23esima giornata di campionato, finita con il punteggio di 1-1. Assoluto protagonista dentro e fuori dal campo il portiere granata Vanja Milinkovic Savic.

L’estremo difensore del Toro ha disputato un’ottima partita coronata con il rigore parato a Retegui nel secondo tempo: parata che ha permesso ai suoi di mantenere il pareggio e tornare a casa con un prezioso punto guadagnato sul campo della Dea.

Tuttavia Milinkovic Savic, calciatore serbo, si è distinto soprattutto per la sua intervista post partita ai microfoni di Dazn nella quale ha denunciato i vili attacchi subiti durante il match:

Non c’è nessun problema a insultare, è una partita di calcio non c’è nessun problema; però cose razziste, mi dicono che sono “zingaro”, che sono “serbo di merda” non vanno bene. Io ovviamente non ho detto niente, mi son solo girato e li ho guardati. Però queste cose non possono esserci sui campi di calcio.

Milinkovic Savic ha continuato le sue dichiarazioni con assoluta calma e ha riferito che gli attacchi non si sono limitati a invettive verbali:

E poi pure lanciare oggetti, cose… non è il modo giusto, non è sport quindi mi dispiace. Sono tifosi giusti, sono sempre dietro la loro squadra e devono stare dietro la loro squadra, non devono pensare di insultarmi e lanciarmi oggetti.

Il portiere granata nel corso dell’intervista fa riferimento ad un momento in cui, dopo aver ricevuto insulti per gran parte della ripresa, si gira e fissa indignato gli ultras dell’Atalanta che stavano sugli spalti alle sue spalle. Atteggiamento per il quale l’arbitro Marco Piccinini ha deciso di punire il calciatore serbo con il cartellino giallo: provvedimento inconcepibile e paradossale che speriamo possa essere revocato.

Anche perché la Lega Serie A e la Figc da anni ormai portano avanti la campagna contro il razzismo. Tuttavia se chi dovrebbe vigilare e accorgersi di questi episodi punisce la vittima e non il carnefice la buona riuscita dell’iniziativa sembra ancora lontana. Da questo punto di vista sui campi da calcio siamo ancora in fondo alla classifica.