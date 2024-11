Ancora Italia: è azzurro il cielo sopra Malaga

L’Italia porta a casa la Coppa Davis 2024 e si conferma come regina mondiale del tennis, con il successo dei ragazzi che segue la vittoria femminile in Billie Jean King Cup. L’italtennis chiude così un anno straordinario in cui azzurri e azzurre hanno conquistato 23 trofei e due medaglie olimpiche. A Malaga la nazionale di Volandri bissa il successo dell’anno scorso regalandoci la terza Davis della nostra storia, dopo quella del 1976. Una generazione d’oro quella su cui può contare il capitano della nazionale: ma anche le ottime scelte di Volandri, soprattutto nella gestione del gruppo, hanno permesso di alzare il trofeo. L’Italia infatti si è presentata alle qualificazioni di Bologna priva dei “big” Sinner e Musetti ed è riuscita a vincere tutte le partite passando il girone come prima.

L’avventura a Malaga è iniziata con un grande spavento nei quarti contro l’Argentina con Musetti sconfitto da Cerundolo 6-4 6-1. Una prestazione sottotono per il carrarese che è stato “irriconoscibile”, come ammesso da lui stesso nel post partita. A questo punto è toccato a Sinner conquistare il punto del pareggio e il numero 1 al mondo si è dimostrato glaciale sbarazzandosi 6-2 6-1 di Baez. Tutto da decidersi al doppio: Volandri sceglie di affidarsi alla coppia Berrettini/Sinner nonostante abbia a disposizione gli specialisti Bolelli/Vavassori e la mossa si rivela azzeccata perché i due battono gli esperti Molteni/Gonzalez per 6-4 7-5 in un match combattutissimo.

Italia Argentina 2 1

Musetti vs Cerundolo 4-6 1-6

Sinner vs Baez 6-2 6-1

Berrettini/Sinner vs Molteni/Gonzalez 6-4 7-5

In semifinale troviamo l’Australia che ha eliminato gli Stati Uniti e cerca riscatto dopo aver perso contro di noi la finale della scorsa edizione. Berrettini è preferito a Musetti come primo singolarista e affronta Kokkinakis in una partita equilibrata e lunghissima. Il tennista romano ha tre set point (di cui uno al tie break) ma il suo avversario è bravo ad annularli e vincere il primo set; Matteo però si rialza subito e vince 6-3 il secondo set. L’ultimo set sembra una fotocopia del prima ma questa volta l’azzurro chiude 7-5 e conquista il primo punto. 1 a 0 Italia. Scende in campo Jannik la certezza Sinner che contro un buon De Minaur vince 6-3 6-4. L’australiano le prove tutte ma deve arrendersi contro lo strapotere dell’altoatesino in quella che per lui è la nona sconfitta contro Sinner in altrettanti incontri: sportivamente, iniziamo a provare un po’ di compassione per questo ragazzo.

Italia Australia 2 0

Berrettini vs Kokkinakis 6-7 6-3 7-5

Sinner vs De Minaur 6-3 6-4

L’atto conclusivo si gioca domenica contro i Paesi Bassi, sorpresa del torneo in grado di eliminare la Spagna e la Germania. Gli spalti del Jose Maria Martìn Carpena sono colorati di azzurro e arancione con il tifo italiano degno delle grandi occasioni: bandiere, tamburi, cori accompagnano i punti degli azzurri e costringono l’arbitro a chiamare spesso il silenzio. Il clima in tribuna e in campo è rovente, con gli Orange che partono sfavoriti ma cercano l’impresa. Berrettini confermato primo singolarista se la vede con Van de Zandschulp, fin qui imbattutto; Matteo anche questa volta gioca una partita sontuosa e vince 6-4 6-2. Jannik Sinner affronta Griekspoor nel secondo singolare. L’olandese si rivela un osso duro in una partita fatta da break e contro break e porta Sinner sul sei pari: nel momento più decisivo ecco che esce la stoffa del campione in grado di vincere il tie break 7-2. Il rosso di San Candido ha tagliato le gambe a Griekspoor che, dopo un primo set superlativo, si arrende 6-2 nel secondo.

Italia Paesi Bassi 2 0

Berrettini vs Van de Zandschulp 6-4 6-2

Sinner vs Griekspoor 7-6 6-2

Inizia la festa dell’Italia che vince per il secondo anno di fila la Coppa Davis, porta a casa l’insalatiera e corona con una storica doppietta (Davis e Billie Jean King Cup) l’anno d’oro del tennis tricolore.