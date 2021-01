Parola alle donne, ricordando le ventuno madri della Costituzione

12 Gennaio 2021

Il 2 giugno 1946 ventuno donne vengono elette all’Assemblea Costituente. Il risultato sancisce di fatto l’accesso alla rappresentanza politica da parte delle donne. L’Italia in quel momento esce da una dittatura lunga vent’anni che ha cancellato i diritti civili e da una guerra rovinosa che ha distrutto il paese. Le italiane hanno ottenuto il diritto di voto l’anno prima con il decreto Bonomi dell’1 febbraio 1945 e in seguito, nel marzo del 1946, anche l’esercizio dell’elettorato passivo, cioè la possibilità di essere elette.

L’idea diffusa fino alla fine dell‘800 è che la donne non abbiano capacità di decidere e legiferare, dovendo occuparsi della famiglia, dei figli. Le donne sono ritenute il sesso debole, troppo emotive. Un’idea che peraltro non ha abbandonato del tutto nemmeno la società contemporanea, nonostante gli enormi passi avanti fatti, grazie prima di tutto alle Costituenti.

Le donne nel 1946 rispondono infatti alla chiamata al voto con un’affluenza altissima in tutta la penisola, ma le ventuno elette all’Assemblea Costituente si guadagnano la consapevolezza e l’opportunità storica di rappresentare le istanze del mondo femminile italiano, oltre a quelle dei partiti di riferimento.

Il volume, ideato dalla Federazione Italiana Associazioni Partigiane, “Le Costituenti. La parola alle donne” ricostruisce il difficile percorso delle battaglie del movimento femminile emancipazionista di inizio Novecento che porta al riconoscimento del diritto di voto nel febbraio del 1945. Edito da Biblion Edizioni il libro è curato da Federica Artali, Roberta Cairoli e Marina Cavallini nell’ambito del progetto “Le donne e la Costituente”.

Le 21 protagoniste, a cui tutti dobbiamo essere grati ma che purtroppo sono troppo spesso poco conosciute, vengono raccontate attraverso lo strumento della biografia e rappresentate mediante illustrazioni originali di Genni Ciociola. Per rendere inoltre più fruibili i contenuti alle nuove generazioni i capitoli sono corredati da box tematici, schede e fonti documentarie di diversa tipologia per stimolare approfondimenti e riflessioni.

Nessuno sviluppo democratico, nessun progresso sostanziale si produce nella vita di un popolo se non è accompagnato da una piena emancipazione femminile; e per emancipazione noi non intendiamo solamente togliere barriere al libero sviluppo di singole personalità, ma un effettivo progresso e una concreta liberazione per tutte le masse femminili

Queste parole le pronuncia Teresa Mattei nel suo discorso all’Assemblea Costituente del 18 marzo del 1947. L’anno prima, a 25 anni, è la più giovane deputata a entrare a Montecitorio, una delle ventuno donne elette nell’organo che ha l’onore e l’onere di elaborare la Costituzione.

Teresa nasce a Quarto in provincia di Genova il primo febbraio 1921 da Clara Friedman e Ugo, in una famiglia borghese di intellettuali cattolici e antifascisti. Ha sette fratelli e sorelle. Il padre, mazziniano e liberale, dopo la Prima guerra mondiale diventa un convinto pacifista. A causa delle persecuzioni fasciste la famiglia è costretta a spostarsi più volte da una città all’altra. Nel 1933 i Mattei si stabiliscono a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, dove rimangono fino al 1953. La loro casa è frequentata da figure di spicco dell’antifascismo italiano, tra cui Piero Calamandrei.

Nel 1938 Teresa, che frequenta il Liceo Classico Michelangelo, viene espulsa da tutte le scuole del Regno per aver protestato contro le leggi razziali. Consegue così la maturità da privatista e si iscrive a lettere e filosofia. Nel 1942, con il fratello Gianfranco, entra a far parte del Partito Comunista clandestino. Durante la Resistenza, Teresa, con il nome di battaglia di “Chicchi”, è attivissima nel Fronte della Gioventù, fa la staffetta, porta armi e ordini, tiene i collegamenti tra i diversi gruppi partigiani, fa parte dei Gruppi di Difesa della Donna, con i quali organizza tra le operaie lo sciopero del marzo 1944, e sceglie di prendere parte anche alla lotta armata nei GAP di Firenze. In quel periodo conosce Bruno Sanguinetti, dirigente del partito che sposerà nel dopoguerra in Ungheria e dal quale ha un figlio.

Nel dopoguerra continua l’attività politica nella Federazione comunista di Firenze, e nell’UDI (Unione Donne Italiane). È lei, insieme a Rita Montagnana Togliatti, a proporre che in occasione dell’8 marzo, per celebrare la Giornata internazionale della donna, venga regalata alle donne la mimosa. Con le elezioni del 2 giugno 1946, Teresa viene eletta nelle liste del PCI all’Assemblea Costituente. Qui si propone di portare i problemi delle ragazze italiane, reclamando per loro libertà di lavoro senza più alcuna limitazione. Nel 1947 fonda con Maria Federici, esponente democristiana, l’Ente Nazionale per la Tutela Morale del Fanciullo, assicurando ai bambini orfani di partigiani protezione e cura durante la difficile ricostruzione del Paese. Nel 1955 Teresa rifiuta la candidatura alle elezioni per la Camera dei deputati e, in dissenso con la politica di Togliatti, viene espulsa dal PCI. Rimasta vedova, si risposa con Iacopo Muzio, partigiano e comunista, e ha altri due figli; alla fine degli anni ’60 si separa.

Lontana dalla scena politica istituzionale, continua ad impegnarsi per la tutela dell’infanzia e si dedica ad elaborare nuovi metodi di educazione infantile e nuove proposte didattiche. È il 1998 quando Teresa propone l’integrazione dell’articolo 3 della Costituzione, con l’aggiunta di «bimbi compresi» dopo «pari dignità di tutti», «perché i bambini sono cittadini come gli altri». Nel 2004, insieme al figlio Rocco, partecipa, con i ragazzi delle scuole della Provincia di Pisa, al pellegrinaggio dell’Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti e pronuncia, a Mauthausen, un importante discorso a più di 200.000 ragazzi di tutta Europa.

L’urlo silenzioso di tutti i morti che sono stati determinati dal fascismo, dalla guerra, dalle ingiustizie, [può] essere il nostro urlo, un urlo di pace ma anche di costruzione di una società nuova. Non possiamo vivere in una società vecchia con delle basi vecchie. E le basi nuove, ragazzi, siete voi!

Teresa Mattei si spegne il 12 marzo 2013 all’età di 92 anni.

Nel 1948 a conclusione dei lavori dell’Assemblea Costituente il Presidente Umberto Terracini rivolse ai deputati riuniti nell’Aula di Montecitorio un discorso di ringraziamento e di commiato e disse:

per uno spirito non di cavalleria ma di leale riconoscenza vorrei ricordare in questo momento le nostre colleghe. Non dimentichiamo che è la prima volta che in quest’Aula hanno seduto delle donne italiane, ed esse pur portando qui la voce di molte posizioni politiche ci hanno insegnato che nei momenti più importanti, in cui si trattava di stabilire i punti fondamentali per la nostra vita, esse hanno saputo trovare le parole più acconcie ad esprimere, unitariamente, il pensiero di tutte le donne italiane.

La storia completa di Teresa Mattei e delle altre ventuno Costituenti potete leggerla nel libro edito da Biblion Edizioni. La loro intensa passione politica le ha portate a superare i tanti ostacoli che all’epoca rendevano difficile la partecipazione delle donne alla vita politica. La stessa passione che ognuno di noi dovrebbe avere nell’affrontare le sfide del nostro tempo.

