Torna per la quinta edizione Limbo Festival, l’evento multidisciplinare che fonde musica elettronica, natura, benessere e cultura, in programma dal 10 al 13 luglio 2025 presso la splendida tenuta Il Ciocco di Barga (Lucca), nel cuore della Garfagnana

Limbo Festival 2025 si conferma un appuntamento imperdibile per chi cerca un’esperienza autentica e trasformativa. Nato per promuovere valori come crescita personale, comunità, espressione creativa e sostenibilità, il festival si distingue per la sua ambientazione immersa nel verde e per la cura meticolosa in ogni dettaglio, dalla programmazione artistica alle attività olistiche.

Line-up internazionale: i protagonisti della scena elettronica

I dj set fino all’alba saranno affidati ad alcuni dei protagonisti della scena clubbing internazionale:

Acid Pauli, Andy Smith, Osunlade, Habibi Funk, Luca Bacchetti, DRĖĖĖMY, Emma Morton (live), Pablo Bolivar & Tom Dejonghe, Shweta Pandit, Tommy Soul e molti altri.

Tra le performance più attese:

Adrian Fioramonti Quintet ft. Ruben Peloni

Vitamina Jeans, Zam Dembélé & Mozait (live)

Neoclassical Chamber Ensemble by Conservatorio Luigi Boccherini

Movimento Cumbeiro, Damir Ivic, Wild Cook Lab, Wild Trails, Cocoon Nomadic Wellness & Anna Viale

E ancora: Rirri, Markeno, Davide Friello, Kim Booth, Franpesca, Tupa “Night Wolf”, Villa Panico (live), Fonx, Drago, Samarpan e tanti altri.

Il tema 2025 è “Rise”: consapevolezza e trasformazione

Il claim dell’edizione 2025 è Rise:

“Attraverso la musica, l’arte e la connessione umana, ci eleviamo verso un nuovo stato di consapevolezza”, spiega Luca Bacchetti, direttore artistico.

Un invito alla trasformazione e alla rinascita, che accompagna il programma culturale e spirituale di Limbo Festival.

Quattro giorni immersivi tra natura, benessere e musica

Limbo Nest: il cuore pulsante del Festival

Situato a 1100 metri di altitudine, il Limbo Nest è l’area centrale del festival, dove si alterneranno:

Meditazioni guidate

Masterclass

Talk culturali

Performance su 4 palchi: Nest Stage, Orion Stage, Taverna’s Stage e Orfeo’s Place

Limbo Camp e attività outdoor

A 650 metri, il Limbo Camp ospiterà:

Camminate con gli alpaca

Hiking e trekking nei boschi della Garfagnana

Sessioni di yoga immersive

Navette gratuite collegheranno costantemente il Limbo Camp al Limbo Nest.

Cerimonia di apertura alla Luna Piena

Il festival inizierà ufficialmente giovedì 10 luglio alle ore 15:00, con una cerimonia inaugurale al Nest Stage sotto la Luna Piena, animata da Tom Scharre, Davide Friello e Guiri.

Talk e masterclass: musica, cinema, neuroscienze e gastronomia

“We Become One”: neuroscienze e connessione umana

Venerdì 11 luglio il talk con AlphaTheta e il regista Dan Tait, intervistato da Damir Ivic, approfondirà il potere trasformativo della musica, tra onde cerebrali e stati alterati di coscienza.

I mestieri del cinema – In collaborazione con Lucca Film Festival

Sabato 12 luglio, Tiziano Martella (SFX Supervisor per film come Tenet, Spiderman, Il Gladiatore II) condividerà la sua esperienza con Laura Da Prato in un talk dedicato al dietro le quinte del grande cinema.

Talk alla Taverna dello Scoiattolo

“MUDY” – Museo Dynamo

“PASTA MANCINI” con Cristiano Tomei e Albi Scotti

“PIONEER DJ – Hands On! Corner”

Esperienze gastronomiche a firma Cristiano Tomei

Lo chef stellato Cristiano Tomei, direttore artistico culinario del Festival, trasformerà la Taverna dello Scoiattolo in “Lo Scoiattolo nell’Imbuto”, un omaggio al suo ristorante lucchese.

Ogni pasto sarà accompagnato da musica selezionata e, il sabato, dal live degli Aristodemos.

Disponibili anche street food e mercato con proposte vegetariane e tradizionali.

Yoga, workshop e meditazione immersi nel verde

Presso l’esclusiva Ananda Tent e il Limbo Camp si terranno sessioni guidate da insegnanti internazionali come Franpesca, Kim Booth, Rirri, Samarpan, Emma e Carlos Ponte. Tra le attività:

Yoga and Sound Healing

Handpan Workshop con Davide Friello

Cacao Ceremony, Forest Bathing, Kirtan, Somatic Activated Healing

Dormire tra i boschi: glamping ed eco-accommodation

Per chi desidera vivere appieno l’esperienza, disponibili diverse soluzioni di alloggio immerso nella natura:

Albergo diffuso

Glamping sotto le stelle (tende da 5 metri per 2 persone)

Oltre 42 km di sentieri ciclabili e panoramici

👉 Tutte le informazioni su alloggi e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale:

🔗 www.limbofestival.com/it/festival/program

Il contesto: la tenuta “Il Ciocco” in Garfagnana

La location è una tenuta di oltre 600 ettari tra boschi, vigneti e pascoli nel cuore della Garfagnana (Toscana), con due ristoranti, strutture sportive e uno scenario naturale unico.

Patrocini e riconoscimenti

Limbo Festival 2025 è patrocinato da:

Regione Toscana

Comune di Barga

Castelnuovo di Garfagnana

Gallicano

🗓️ Quando: 10–13 luglio 2025

📍 Dove: Il Ciocco – Barga (Lucca), Toscana

🌐 Sito ufficiale: www.limbofestival.com