“Primo Levi, mio maestro”: Liliana Segre per la mostra alla Centrale dell’Acqua

5 Dicembre 2020

La Centrale dell’Acqua, il primo museo italiano dedicato all’acqua, museo di impresa di MM spa, ha avviato una stagione di studio della cultura politecnica con una mostra d’eccezione: “Primo Levi. Figure”, inaugurata il primo dicembre e aperta al pubblico.

Dopo una prima assoluta alla GAM di Torino lo scorso anno, viene proposta al grande pubblico a Milano una selezione dei lavori in filo metallico realizzati dallo scrittore torinese nel periodo 1955/1975. L’evento è realizzato insieme al Centro Internazionale di Studi Primo Levi di Torino, col patrocinio del Comune di Milano e la collaborazione dell’associazione Figli della Shoah.

17 lavori molto particolari che raccontano un aspetto poco noto di Levi, testimone, scrittore, uomo di scienza, cultura politecnica e chimico, destinati ad amici o a impreziosire la libreria di casa.

Gli straordinari oggetti sono i primi protagonisti di un viaggio che la Centrale dell’Acqua propone a Milano all’interno di una cornice di oltre 200 appuntamenti chiamata “#InCentrale” (www.centraleacquamilano.it/in-centrale), che fino a luglio 2021 sarà incentrata sul ruolo dei saperi tecnici nella società contemporanea e sulla dimensione identitaria della città.

“Con questa mostra celebriamo un Primo Levi forse meno conosciuto: l’uomo di scienza e di tecnica e, al contempo, l’uomo incline alla fantasia ed alla creatività, consapevole del delicato equilibrio fra industria ed ambiente ma soprattutto consapevole dell’enorme potenziale sinergico fra le due realtà” – Simone Dragone, Presidente di MM

“Ospitiamo questa mostra in un luogo simbolo per Milano e per MM: una antica stazione di pompaggio dell’acqua diventato museo di impresa. Non è un caso che la mostra venga ospitata proprio qui dove si concretizza il mix di cultura industriale, passione, dedizione e curiosità”. – Stefano Cetti, Direttore Generale di MM.

Ad accompagnare l’iniziativa, un’ospite d’eccezione, la Senatrice a vita Liliana Segre, che ha inviato questo messaggio.