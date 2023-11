Premi Ubu per il teatro italiano, ecco tutti i finalisti in gara

28 Novembre 2023

Premi Ubu, quarantacinquesima edizione si va verso il ballottaggio finale che decreterà i vincitori del più importante prestigioso premio della scena italiana. Quello fondato appunto dal grande critico teatrale Franco Quadri e tuttora organizzato dalla stessa associazione ora presieduta da Jacopo Quadri. L’altra sera, nel corso del programma “Il teatro di Radio3/ Teatri in prova” di Rai Radio3, sono state annunciate infatti le nomination prima tappa del percorso che si concluderà con la proclamazione delle vincitrici e dei vincitori lunedì 18 dicembre all’Arena del Sole di Bologna, grazie all’ospitalità di Ert/Teatro Nazionale di Bologna.

A decidere i premi di questo ballottaggio sarà una ampia giuria formata da critiche e critici teatrali (i votanti al primo turno sono stati 69). I Premi Ubu si compongono di sedici diverse categorie. Da quelle del miglior spettacolo di teatro (e di danza), la regia e ai migliori protagonisti della scena, cioè le attrici e gli attori, compresi anche quelli under 35. E poi scenografia, luci, costumi, tutto quanto concorre alla costruzione di un allestimento. E poi ci sono categorie importanti come il premio alla carriera, ai testi e agli spettacoli stranieri. E infine gli Speciali.

Il consiglio direttivo dell’Associazione Ubu per Franco Quadri, oltre al presidente Jacopo Quadri schiera Cheti Corsini, Rodolfo Di Giammarco, Lorenzo Donati, Leonardo Mello e Rossella Menna. Il Comitato scientifico è invece formato da: Lorenzo Donati, Roberta Ferraresi, Laura Gemini, Maddalena Giovannelli, Graziano Graziani, Leonardo Mello, Rossella Menna. Per lo Staff del premio, Alessandra Farneti si occupa della segreteria e del cerimoniale. E poi: Ilenia Carrone, Giulia Foschi, Valeria Pari, Carlo Gazzi, Matteo Passerini, Malì Erotico e Cronopios.

I Premi Ubu 2023 sono realizzati dall’Associazione Ubu per Franco Quadri con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e in collaborazione con Emilia-Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale; main media partner: Rai Radio3; media partner Cultura Emilia-Romagna, PAC – Paneacquaculture.

Ed ecco i finalisti in gara il prossimo 18 dicembre.

Spettacolo di teatro: Anatomia di un suicidio (un progetto di lacasadargilla, regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni). Hybris (regia di Flavia Mastrella e Antonio Rezza); Natale in casa Cupiello. Spettacolo per attore cum figuris (ideazione Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, regia di Lello Serao).

Spettacolo di danza: DREAM (di Alessandro Sciarroni); Femina (di Michele Abbondanza e Antonella Bertoni) e Gli anni (di Marco D’Agostin).

Regia: Arturo Cirillo (Cyrano de Bergerac); Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni (Anatomia di un suicidio e Il Ministero della Solitudine); Leonardo Lidi (Zio Vanja. Progetto Čechov – seconda tappa).

Attrice o performer: Marta Ciappina (Gli anni); Antonella Morea (Felicissima jurnata); Monica Piseddu (Tre Sorelle).

Attore o performer: Renato Carpentieri (La stoffa dei sogni); Francesco Pennacchia (Entertainment. Una commedia sull’amore in cui tutto è possibile); Mario Perrotta (Come una specie di vertigine. Il Nano, Calvino, la libertà); Francesco Villano (Anatomia di un suicidio e Il Ministero della Solitudine).

Attrice o performer under 35: Federica Carruba Toscano; Arianna Pozzoli e Petra Valentini.

Attore o performer under 35: Alessandro Bandini; Alfonso De Vreese; Alberto Boubakar Malanchino.

Scenografia: Tiziano Fario (Natale in casa Cupiello. Spettacolo per attore cum figuris); Margherita Palli (Romeo e Giulietta);Marco Rossi (Anatomia di un suicidio); Rosita Vallefuoco (Felicissima jurnata).

Costumi: Emanuela Dall’Aglio (Edipo); Federica Del Gaudio (Natale in casa Cupiello. Spettacolo per attore cum figuris);Dolce & Gabbana (Maria Stuarda); Gianluca Falaschi (Cyrano de Bergerac).

Disegno luci: Cesare Accetta (La Cupa); Maria Elena Fusacchia (Tre Sorelle); Pasquale Mari (Romeo e Giulietta);

Progetto sonoro o musiche originali: GUP Alcaro (Lazarus); Riccardo Fazi e Lorenzo Tomio (Tre Sorelle); Franco Visioli e Alessandro Levrero (Cirano deve morire).

Nuovo testo italiano/scrittura drammaturgica: (messi in scena da compagnie italiane): Fratellina (Spiro Scimone); Il Ministero della Solitudine (parole di Caterina Carpio, Tania Garribba, Emiliano Masala, Giulia Mazzarino, Francesco Villano / drammaturgia del testo Fabrizio Sinisi); Via del Popolo (Saverio La Ruina).

Nuovo testo straniero/scrittura drammaturgica (messi in scena da compagnie italiane): Anatomia di un suicidio (di Alice Birch); Entertainment. Una commedia sull’amore dove tutto è possibile (di Ivan Vyrypaev).

Premi speciali AMAtI – Archivio Multimediale degli Attori Italiani, direzione Siro Ferrone e Francesca Simoncini, Università di Firenze; Franco Scaldati. Teatro, progetto editoriale a cura di Valentina Valentini e Viviana Raciti; Kepler-452 per l’attività di ricerca sul campo alla GKN per lo spettacolo Il Capitale. Un libro che non abbiamo ancora letto; Is Mascareddas, per il quarantennale percorso di ricerca sul teatro di figura fra tradizione e innovazione; La Bottega dello Sguardo, biblioteca e archivio teatrale fondati da Renata Molinari;Teatro di Marte. Vent’anni di teatro al cimitero militare germanico del passo della Futa, di Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni (archiviozeta).