Al Franco Parenti, un omaggio a Pasolini al centro della rassegna Campo Aperto

10 Luglio 2021

Dal 18 giugno al 26 luglio al Teatro Franco Parenti è in corso la rassegna Campo Aperto. Cinque spettacoli teatrali di compagnie “giovani” e il caldo invito al giovane pubblico a venire a teatro: Fondazione di Comunità elargisce infatti 400 biglietti gratuiti per under 35, cui si aggiungono 1000 biglietti distribuiti da Yes Milano / Comune di Milano, Kasa dei libri, Mare Culturale Urbano, Libreria Centofiori, Libreria Verso, NoLo Fringe Festival, City Angels, Radio Nolo ed RCS.

Dopo Stay Hungry di Angelo Campolo e 50 minuti di ritardo della Compagnia Malmadur è ora in scena Questo è il tempo in cui attendo la grazia di Fabio Condemi. Sul palco, Gabriele Portoghese è l’evocazione di Pier Paolo Pasolini. Racconta gli occhi di un neonato aperti sul mondo, un ragazzino che osserva l’acqua, l’estate calda e languida di una periferia nordafricana, l’esplorazione del cristianesimo delle origini e quella dell’anima misteriosa di Sabaudia, in una narrazione costruita come una sceneggiatura e cadenzata dai titoli di alcuni suoi film – Edipo Re, Medea, Il fiore delle Mille e una notte, gli appunti su San Paolo, La forma della città. Filmati di campagne e acque friulane, non didascaliche ma in dialogo col testo, accompagnano la voce intima e intensa dell’attore. Un’immersione onirica nel mondo di Pasolini attraverso un intreccio di testi e poesie che ne restituisce lo sguardo e il sentire.

Questo è il tempo in cui attendo la grazia è in programma fino a domenica 11 luglio, ma la rassegna Campo aperto continua con Il fanciullino di Renata Ciavrino e Feroci di Dogma Theatre Company. Un bel modo di far ripartire il teatro spingendo le generazioni più giovani di teatranti e di pubblico a incontrarsi e confrontarsi.