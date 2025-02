Fibercop approva budget 2025, ricavi 2024 a 3,9 mld, ebitdaal a 1,9 mld

Il cda di FiberCop, presieduto da Massimo Sarmi, ha approvato i risultati preliminari pro-forma relativi al 2024 e il budget per l’anno successivo. Per l’anno appena concluso, i ricavi si sono attestati a circa 3,9 miliardi di euro su base normalizzata e pro-forma. Il margine operativo lordo normalizzato, calcolato dopo il leasing (EBITDAaL) e al netto di voci non ricorrenti e one-off, ha raggiunto circa 1,9 miliardi di euro. Nel corso del 2024, FiberCop ha accelerato il proprio piano di investimenti, con una spesa in capitale (capex) pari a 2,4 miliardi di euro, in linea con gli obiettivi prefissati, inclusi quelli relativi al “Piano Italia 1 Giga” del PNRR. Grazie a questi investimenti, l’azienda ha esteso la copertura della fibra FTTH a circa 2 milioni di unità immobiliari, raggiungendo pienamente gli obiettivi previsti.

Il budget per il 2025, approvato all’unanimità dal Consiglio, conferma l’impegno di FiberCop nel proseguire con il piano pluriennale già predisposto e approvato dagli azionisti al momento dello scorporo della rete di TIM. L’azienda si impegna a continuare gli investimenti per la copertura in fibra FTTH di oltre 2 milioni di nuove unità immobiliari, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Il piano prevede anche investimenti significativi per l’aggiornamento tecnologico della rete backbone e il potenziamento di altri elementi infrastrutturali.

«Questi risultati, che sono perfettamente in linea con il piano pluriennale, testimoniano la solidità e la continuità del percorso intrapreso da FiberCop», ha dichiarato Massimo Sarmi, presidente e amministratore delegato dell’azienda. «Stiamo accelerando la posa della fibra e la dismissione della rete in rame, puntando a benefici concreti in termini di innovazione, sostenibilità ambientale e sociale. Con un piano di investimenti consistente e un management team solido, siamo determinati a migliorare ulteriormente la qualità della rete e dei nostri servizi, in stretta collaborazione con i nostri azionisti. La nostra missione è affermarci come il campione digitale del Paese».