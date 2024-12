IT Wallet 2024: come attivare il portafoglio digitale su App IO

A partire da oggi, 4 dicembre 2024, IT Wallet è disponibile per tutti i cittadini italiani tramite l’app IO. Questo strumento rappresenta un portafoglio digitale che permette di salvare e gestire documenti elettronici fondamentali come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità.

«Oggi, con l’introduzione della prima fase di IT-Wallet, inizia una vera e propria rivoluzione digitale per il nostro Paese», ha dichiarato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio Butti. «Grazie alla possibilità di ottenere i propri documenti in versione digitale, come la Patente di guida, la Tessera Sanitaria e la Carta Europea della Disabilità, i cittadini potranno toccare con mano su app IO, se lo vorranno, un’innovazione che semplifica il rapporto tra Stato, cittadini e imprese, e apre nuove prospettive per l’evoluzione dei servizi pubblici e privati».

Come funziona IT Wallet

Attivazione: Accedi all’app IO utilizzando lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Troverai la nuova sezione “Portafoglio digitale” dove caricare i tuoi documenti. Utilizzo: I documenti digitalizzati hanno valore legale e possono essere mostrati in contesti fisici, come controlli di polizia o prenotazioni mediche. Nel 2025, saranno validi anche per accedere a servizi online. Sicurezza: Tutti i dati sono protetti da rigidi standard di sicurezza e richiedono autenticazione tramite SPID o CIE.

Una volta aggiunti nel Portafoglio dell’ app IO, sarà possibile in questa prima fase utilizzare la versione digitale dei documenti in specifici contesti d’uso dal vivo, al posto dei corrispettivi fisici: la patente di guida potrà essere utilizzata in Italia per dimostrare di essere abilitato alla guida in caso di controlli delle forze dell’ordine; la tessera sanitaria – tessera europea di assicurazione malattia permetterà di accedere alle prestazioni fornite dal servizio sanitario nazionale; la carta europea della disabilità avrà gli stessi usi già previsti dalla versione fisica del documento in Italia.

Novità future con IT Wallet

Dal 2025 sarà possibile aggiungere ulteriori documenti, come la carta d’identità, certificati anagrafici ed elettorali, titoli di studio, e biglietti per eventi. Entro il 2026, il sistema si integrerà con l’EUDI Wallet, rendendolo valido in tutta l’Unione Europea.

Se vuoi attivare il servizio, verifica di avere l’app IO aggiornata e segui le istruzioni per la configurazione del tuo portafoglio digitale.