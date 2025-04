La lettera aperta degli operatori dei cavi ai decisori UE, GB e NATO

Pubblichiamo la lettera aperta inviata da un gruppo di operatori e di aziende europee leader nel settore dei cavi – Alcatel Submarine Networks, GlobalConnect, NKT, Orange, Proximus, Sparkle , Telefónica, Telenor e Vodafone – ai decisori europei, britannici e della NATO.

I firmatari chiedono una collaborazione più stretta con gli stakeholder del settore dell’UE e del Regno Unito, sostenendo la necessità di adottare misure aggiuntive per sviluppare approcci condivisi per l’ecosistema dei cavi sottomarini.

I cavi sottomarini svolgono un ruolo fondamentale per la connettività, la competitività, la prontezza della difesa e la stabilità economica dell’Europa.

La sicurezza delle infrastrutture di rete, sia terrestri sia sottomarine, è una priorità assoluta per tutti gli attori dell’ecosistema. L’Europa vanta già una notevole diversità infrastrutturale che permette di reindirizzare rapidamente il traffico su rotte alternative in caso di incidenti e ha la capacità di intervenire rapidamente per riparare i cavi.

Ma con l’aumento delle minacce ibride – tra cui gli incidenti che colpiscono i cavi sottomarini nel Baltico e nel Mare del Nord – la condivisione delle competenze tra tutti gli attori permetterà azioni coordinate e rafforzate, aumentando il livello di protezione delle reti europee.