Elisabetta Romano premiata agli European Tech Women Awards

3 Settembre 2020

«Promozione della diversità, apertura al talento e spinta alla leadership femminile in tutta Europa». È questa la missione della London Tech Week, la rete europea del Department for International Trade britannico, che ha premiato 24 donne nel settore della tecnologia provenienti da 12 Paesi nel corso dell’evento virtuale European Tech Women Awards.

Alla loro prima edizione virtuale, gli European Tech Women Awards hanno celebrato l’eccellenza di 24 donne che si sono distinte grazie a progetti rivoluzionari nel Regno Unito e in Europa, contribuendo in questo modo allo sviluppo dei migliori talenti, al supporto dei diritti delle donne e alla formazione della nuova generazione di “Tech Women”. La cerimonia si è svolta virtualmente ieri e i settori di competenza nei quali si sono distinte le premiate vanno dalla matematica, informatica, intelligenza artificiale, nuove app, internet of things, ingegneria e sostenibilità, all’energia, telecomunicazioni, legal tech, scienza, mobilità, tecnologie 3D e job placement specializzato.

Delle 24 premiate quattro sono italiane. Si tratta di Sabrina Malpede di ACT Blade, Graziella Pellegrini di Holostem Terapie Avanzate, Eva Ratti di Find your Doctor e di Elisabetta Romano di Telecom Italia Sparkle.

Proprio Elisabetta Romano, amministratore delegato di Sparkle, ha ricevuto il premio “Corporate Innovation”.

Romano è da pochi mesi il nuovo amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle, l’operatore globale del gruppo Tim che fornisce servizi tlc wholesale, con una rete proprietaria in fibra che si estende per circa 540mila km attraverso Europa, Africa, le Americhe e Asia. Romano risulta titolare di 70.000 azioni ordinarie TIM.

La manager è tra le più influenti ed esperte in ambito tecnologico. Nel corso della sua trentennale carriera ha sviluppato soluzioni uniche e innovative nei settori delle Telecomunicazioni, IT e Media, ricoprendo diverse posizioni con responsabilità crescenti fino alla recente nomina ad amministratore delegato di Sparkle.

«Sono molto orgogliosa di questo premio. L’innovazione tecnologica e i processi di digitalizzazione sono fondamentali per le telecomunicazioni di prossima generazione», ha dichiarato. «Spero che si possa lavorare tutti insieme per realizzare soluzioni di valore e all’avanguardia per i nostri clienti».

Oltre alla premiazione, l’evento prevede sei tavole rotonde che avranno luogo nel corso della settimana e durante le quali le vincitrici dialogheranno di tecnologia, futuro, opportunità e leadership. In particolare, Elisabetta Romano interverrà il 4 settembre a partire dalle ore 12.00 nel panel dal titolo “When will the world be ready for new female leaders?” per raccontare la sua storia di successo e il suo percorso manageriale.

