Record di Tim, il 5G supera i 4 gigabit al secondo

5 Settembre 2020

TIM si conferma protagonista nell’innovazione 5G e nello sviluppo di reti e servizi di nuova generazione. Il gruppo ha realizzato la connessione in grado di superare stabilmente la velocità di 4 gigabit al secondo in downlink su rete live 5G con frequenze millimetriche (mmWave) a 26 GigaHertz (GHz), acquisite nell’asta MiSE 5G.

Il successo è stato conseguito a livello europeo, in collaborazione con Ericsson e Qualcomm Technologies, Inc., società controllata di Qualcomm Incorporated, e supera il record dei 2 gigabit al secondo raggiunti lo scorso gennaio. Questo record di velocità è stato raggiunto con dispositivo Qualcomm® usando la piattaforma Snapdragon™ X55 modem-RF con antenna module QTM525 mmWave e le soluzioni del portfolio Ericsson Radio System.

Questo risultato conferma la capacità di innovazione di TIM grazie all’infrastruttura di rete all’avanguardia, in grado di abilitare la trasformazione digitale del paese. Le frequenze millimetriche oltre a raggiungere velocità elevatissime forniscono grandi capacità di rete grazie all’ampia disponibilità di banda. Queste caratteristiche permettono lo sviluppo dei servizi 5G fixed wireless access con velocità gigabit (FWA), in particolare nelle aree non ancora raggiunte dall’ultrabroadband fisso, oltre alla realizzazione di coperture indoor 5G dedicate, utilizzabili per applicazioni verticali che abilitano nuovi scenari nell’industria 4.0, basati su servizi ad altissima velocità, bassissima latenza e massimo livello di sicurezza e affidabilità d’uso.