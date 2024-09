Sparkle: accordo con Nexim per la fornitura di connettività Internet globale

13 Settembre 2024

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia un nuovo accordo con NeximGlobal, operatore di telecomunicazioni italo-americano, per la fornitura di IP Transit internazionale e altri servizi IP. L’accordo è stato firmato ad Amsterdam durante l’evento IBC2024 che riunisce l’industria globale dei media, dell’intrattenimento e della tecnologia per condividere idee ed esperienze e creare opportunità di business.

Nexim Global fornisce una solida infrastruttura backbone internazionale e una content delivery network (CDN) diffusa a livello globale, specializzata in servizi di trasmissione e distribuzione di media. Con oltre 8.600 km di rete in fibra ottica, Nexim Global offre un’esperienza impareggiabile nella fornitura di soluzioni multimediali ad alte prestazioni. Oltre ai servizi multimediali, Nexim offre servizi di trasmissione on-demand e di contribuzione AV per clienti internazionali, oltre a soluzioni di connettività globale.

In base all’accordo, Sparkle fornirà transito IP presso il suo Point of Presence (PoP) a Milano, insieme a protezione DDoS e ad altri servizi IP ad Amsterdam e Francoforte, garantendo a Nexim un accesso ad alta velocità e bassa latenza alla Internet globale, migliorando così l’esperienza di navigazione dei suoi clienti. I due operatori rafforzano così la loro collaborazione che include anche altre sinergie nel campo della connettività internazionale.

L’accordo con Nexim conferma Sparkle come partner di riferimento per il settore dei media e del broadcasting, offrendo connessioni Internet ultraveloci ed efficienti dal punto di vista energetico.