TIM lancia il nuovo servizio voce Wi-Fi

12 Dicembre 2022

TIM conferma ancora una volta la sua leadership tecnologica e rende disponibile in Italia il servizio gratuito Voce Wi-Fi che consente di effettuare e ricevere chiamate sul proprio numero di cellulare utilizzando – oltre alle reti mobili – il Wi-Fi di TIM.

Grazie a questa nuova funzionalità, la chiamata utilizza in maniera alternativa la rete mobile o fissa che garantisce la migliore qualità, senza che il cliente debba fare alcuna scelta. Il servizio è utile, ad esempio, in ambienti interni in cui la copertura di rete mobile potrebbe essere ostacolata dalla presenza di mura spesse.

Per usufruire del servizio Voce Wi-Fi sarà sufficiente che i clienti mobili TIM siano connessi al Wi-Fi di un qualsiasi hotspot TIM consumer, fibra (FTTC, FTTH) o ADSL. Non occorre scaricare alcuna APP o attivare un’offerta dedicata; il servizio utilizza la tecnologia standard Voice Over Wi-Fi (voWiFi), comunemente chiamata Wi-Fi Calling, basata su VoIP.

TIM con questa nuova funzionalità vuole assicurare ai propri clienti la migliore qualità possibile in tutte le occasioni offrendo una modalità aggiuntiva per effettuare e ricevere chiamate. Il prezzo applicato alle chiamate Wi-Fi è quello dell’offerta mobile attiva.

I device compatibili al lancio del servizio sono i più recenti Samsung della gamma S22, Xiaomi della Serie 12 e gli Oppo A17. E’ previsto un ampliamento ad altri smartphone dei marchi principali nelle prossime settimane.