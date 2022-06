TIM, nel nuovo spot la protagonista è Federica Pellegrini

21 Giugno 2022

La campionessa del nuoto mondiale Federica Pellegrini è il volto per la comunicazione delle attività mobili con l’offerta ‘TIM 5G Power’. Pellegrini è stata scelta come protagonista dello spot della campagna di comunicazione di TIM, ‘La forza delle connessioni’. Accompagnato dal nuovo claim, lo spot sottolinea ancora una volta l’importanza della connettività che diventa relazione umana e aiuta ad avvicinarsi, a superare le distanze, a trovare forza e motivazione per realizzare progetti sempre più ambiziosi.

«Lo spot esprime inoltre l’importanza della velocità e della sicurezza nella navigazione in rete e il nuovo servizio di assistenza dedicata (119)», spiega un comunicato. Ritmato dalla nuova hit dei Måneskin ‘Supermodel’, lo spot (durata 30” e 20”) è on air da ieri sulle principali emittenti nazionali e sul web con una videostrategy dedicata.