Tim nuovo sponsor di AS Roma femminile e giovanili del club

18 Ottobre 2024

TIM e AS Roma annunciano una nuova partnership biennale che vedrà l’azienda leader italiana di telecomunicazioni diventare sponsor di maglia della prima squadra femminile, che lo scorso anno ha vinto il suo secondo scudetto consecutivo e la Coppa Italia ed è ora impegnata in Women’s Champions League. Il marchio di TIM sarà inoltre presente sulle maglie di tutte le formazioni maschili e femminili del settore giovanile giallorosso. Saranno inoltre realizzate una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive.

Questa partnership, che sarà attiva anche nei match-day della prima squadra maschile e che riguarderà quindi il club a trecentosessanta gradi, consente all’AS Roma di avviare una sinergia di grande rilievo nel mondo delle telecomunicazioni e si inserisce nell’ambito della campagna di TIM “La Forza delle Connessioni”, finalizzata a sottolineare l’importanza delle relazioni sportive ed umane per godere appieno delle emozioni di una partita di calcio, sia a casa che allo stadio.

I successi ininterrotti della Roma femminile a livello nazionale e l’affermazione continua di tanti talenti del settore giovanile giallorosso nel panorama calcistico europeo sono alla base del nuovo percorso condiviso con TIM, che riserva particolare attenzione al mondo dei giovani per la loro capacità di sviluppare passioni e sogni e continua a sostenere il talento delle donne per raggiungere, al più presto, la parità di genere in ogni ambito.

