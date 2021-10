Tim ottiene la certificazione di “Dyslexia Friendly Company” 

8 Ottobre 2021

Dal 4 al 10 ottobre 2021 AID organizza la sesta edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA). L’iniziativa prevede oltre cento eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione sui disturbi specifici dell’apprendimento, promossi in tutta Italia da ottanta sezioni provinciali AID, in collaborazione con istituti scolastici, amministrazioni locali, enti del terzo settore.

La dislessia, discalculia, disortografia o disgrafia interessano circa il 5% della popolazione italiana e sono una caratteristica, non un qualcosa di cui ci si ammala e da cui si può guarire. Le persone con DSA hanno un’intelligenza nella norma o superiore alla norma ma hanno bisogno di strumenti adeguati e di supporto soprattutto durante l’età scolare ma anche nel mondo del lavoro.

L’Associazione Italiana Dislessia, in occasione di questa settimana, ha assegnato a Tim la certificazione di “Dyslexia Friendly Company” risonoscendo il percorso di inclusione che l’operatore ha iniziato nel 2009 , caratterizzato dalla volontà di far emergere i bisogni dal basso e rendere le persone protagoniste. Grazie a questo approccio un gruppo di cittadini ha proposto all’azienda di poter avviare un percorso a favore della crescita della consapevolezza sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dsa), con una revisione dei processi di comunicazione interni ed esterni per renderli accessibili e fruibili in modalità ottimizzate anche per le persone con Dsa.

Nel 2020 è stato così avviato il progetto “Dislessia No Problem”, che ha puntato a sensibilizzare i dipendenti con contenuti formativi e strumenti di auto-aiuto, rivedere tutti i processi che impattano sulla comunicazione e di formulare ed avviare buone pratiche per i processi di selezione, sviluppo, gestione e comunicazione dyslexia friendly per l’inclusione e alla valorizzazione dei colleghi e delle colleghe con Dsa e per aumentare l’informazione interna a favore dei genitori con figli Dsa.

Un tema emergente riguarda proprio l’inserimento, la gestione e lo sviluppo professionale di queste persone che, nonostante le difficoltà conseguenza del disturbo, dimostrano di possedere talento e capacità peculiari come la creatività e il pensiero divergente. Il lavoratore con Dsa, infatti, potrebbe necessitare di un supporto per svolgere al meglio la sua attività lavorativa incrementando così il benessere professionale con vantaggi sia per il lavoratore sia per l’azienda.

